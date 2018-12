"Alberto Moreno es interesante, pero también para el Sevilla, que busca un lateral izquierdo"

No sorprende que Andoni Zubizarreta quiera a Alberto Moreno, porque ya se interesó por sus servicios cuando el canterano del Sevilla FC en 2017, pero sí que resulta llamativo que el actual director deportivo del Olympique de Marsella desvele que en Nervión buscan lateral izquierdo.

"¿Alberto Moreno? No necesito ir al sofware (al WyScout, se entiende); lo conozco muy bien, desde que estaba en el Sevilla FC. ¿Puede el Marsella optar a un jugador del Liverpool? Normalmente, no es nuestro mercado. No obstante, puede haber circunstancias que abran posibilidades. Su situación actual es interesante (acaba contrato y no tiene intención de renovar), pero también resulta interesante para el Sevilla, que está buscando lateral izquierdo", ha comentado Zubizarreta en L'Equipe.

La realidad es que, al menos por el momento, en Nervión no se ha avanzado respecto a la posible llegada de Alberto Moreno, que sería más para verano que para enero, al no tener prisas ninguna de las partes. El lateral quiere volver a la capital hispalense, para procurarle un buen lugar para vivir a su familia, y en el Sevilla se valora positivamente su posible vuelta, pero quedaría todavía mucha tela que cortar en el apartado económico.