Caparrós: "Somos los reyes de la Europa League"

Joaquín Caparrós siempre ha concedido mucha importancia a la Europa League, una competición que en sus diferentes denominaciones ha ganado el Sevilla en cinco ocasiones. Por eso el utrerano no duda en decir siempre que tiene ocasión que el Sevilla es el "rey de la competición", tal y como ha vuelto a manifestar hoy a Gol. "Es nuestra competición. Somos los reyes de esta competición y el jueves tenemos un partido complicado, pero la ilusión está por encima de todo. La primera me cogió en La Coruña y estuve con compañeros retransmitiendo el partido, colaborando. No pude asistir porque me cogió entrenando. La primera tengo ese recuerdo porque me presenté en el estudio con mi bufanda", ha contado el director de fútbol.

El exentrenador manda un mensaje de optimismo a la afición: "Que confíen en la plantilla, en el entrenador, cuerpo técnico, médicos, todo. Eso es un equipo, y además con la cultura de domingo-miércoles. En esta competición tenemos un partido complicado el jueves y vamos a intentar a darles una alegría".

Caparrós espera una buena versión del Sevilla en Roma pese a las dudas desatadas en los últimos partidos. "No es cuestión de que pesen las piernas. Los futbolistas recuperan bien, hay buen cuerpo técnico, fisios. Hoy día hay muchas futbolistas que juegan domingo y miércoles, y esa es su cultura", ha indicado el de Utrera, que resta importancia a los últimos tropiezos. "Hay mucha igualdad, muchos equipos son racheros, tenemos una muy buena plantilla de 23, 24 futbolistas con Bryan y con muchas posibilidades. Eso nos hace ser optimistas. En frente habrá un equipo fuerte con jugadores con historial sevillista. Es nuestra competición y vamos a poner todo para intentar pasar una eliminatoria en la que que, independientemente del resultado, queda otro partido".