La razón por la que Ganso regresó a Brasil

No deja de ser noticia el exsevillista Paulo Henrique Ganso en Brasil después de haber debutado con el Fluminense. En una entrevista, se ha referido a su nefasta experiencia en Europa, donde ha pasado de puntillas por Francia de la mano del Amiens tras no cuajar, tampoco, en el Sevilla: "Fue una decisión de última hora, el último día de la ventana al final de la tarde. Como yo no estaba jugando en el Sevilla, pensé 'voy para allá para jugar'. Pero me ocurrieron dos situaciones personales complicadas que yo no quería ni hablar, pero a veces es bueno para que la gente pueda entenderlo un poco. Tuve un problema de salud con mi hija. Y, cuando vas a un país que no sabes el idioma, no puedes expresarte en el hospital lo que realmente sucedió. Eso alteró la estructura de la familia... yo, como padre, junto a mi esposa, tomamos la decisión de regresar a Brasil y la propuesta del Fluminense".

El Sevilla acabó dejando libre al mediapunta brasileño, al que pidió Jorge Sampaoli a su llegada a la capital hispalense y por el que desembolsó el club nervionense 10,5 millones de euros. Para muchos, queda la sensación de que no le dieron las oportunidades suficientes, pero la realidad es que, sea por los motivos que sea, Ganso se fue de Europa sin triunfar.