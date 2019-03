Machín: "La dinámica cambiará si ganamos el próximo partido"

Pablo Machín, técnico del Sevilla, ha analizado así el triunfo de su equipo ante la Real Sociedad: "Teníamos dudas pero las hemos aclarado. Hemos conseguido el 2-1 tras el descanso y el equipo ha ido a por otro y a por otro. Ese es el mérito, no hemos dejado salir de su campo a un gran equipo, hemos sido más eficaces que en otros partidos, sinceramente creo que no hay muchas diferencias entre este y otros partidos que no hemos conseguido ganar. El camino era seguir insistiendo en esto, lo hemos hecho, me gustaría darle el valor a nuestra afición, si alguien podía tener un atisbo de dudas, yo no las tenía, se ha visto que la afición está cuando el equipo lo necesita, cuando el equipo hace todo lo que puede, la gente lo sabe agradecer, desde aquí y en nombre de todo el equipo le brindamos esta victoria", ha expresado.

En cuanto a la imagen mostrada en la segunda parte y por qué no se ha visto en los últimos partidos, el preparador nervionense ha contestado: "Muchas veces porque también nuestro rival está bien, el planteamiento siempre es el mismo, ir a por el rival, apretar, jugar en campo contrario, unas veces sale mejor y otras no, hay partidos en los que no estoy contento con lo que hemos hecho, pero en el 90% de partidos la implicación del equipo ha sido máxima. Luego unos días estarás más o menos acertado, pero siempre les tengo que reconocer la implicación que han tenido desde el primer día".

En la segunda parte, el Sevilla ha adelantado líneas, ha jugado más cómodo en campo rival y la entrada de Carriço ha dado más seguridad: "La idea es la misma, pero hoy todos esos buenos minutos se han corroborado con acierto de cara a gol. Carriço tiene mucho carácter, nos da ese ímpetu, esa colocación, esa experiencia... Pero es cosa de todo el equipo. Hemos arriesgado con las marcas hombre a hombre pero teníamos que apretar arriba para que los centrocampistas no dieran pases a las espaldas. Los primeros que han estado fantásticos han sido los delanteros, que han exigido a la defensa rival. Hoy estoy muy contento sobre todo porque el enorme esfuerzo de los futbolistas se ha visto recompensado y por dar la alegría a la afición".

Había presión por ganar tras los resultados de los rivales: "Tampoco teníamos que mirar mucho la clasificación. Los rivales lo están poniendo fácilmente dificilmente el primer paso era la victoria. La hemos conseguido y tenemos un plus más de moral que por mucho que digamos que los futbolitas creían en lo que hacíamos, si luego no se corrobora con goles, es más complicado. La presión en este equipo va intrínseca en la competición, hoy han demostrado que saben llevarla y saben competir desde el primer minuto hasta el último".

Segunda titularidad para Munir, ¿toque de atención para André Silva?: "Ni mucho menos, con todo lo que nos ha dado André... No hay toques de atención para nadie, pero hay una plantilla que hay que aprovechar, ver los que están en mejor estado de forma, André nos ha ayudado a ganar partidos y nos ayudará. Son los primeros minutos también de Gonalons después de mucho tiempo, no está en un momento óptimo de forma pero el resultado nos permitía darle esos minutos y seguro que nos va ayudar también".

Se le vio enfada con el gol del empate: "Estaba enfadado, por supuesto, porque cada vez que nos tiran es un pseudogol. Esta vez es verdad que Oyarzabal hace un muy buen gol que es mérito suyo, eso dice del rival. Si le hubiéramos dejado hacer más nos lo hubieran puesto muy complicado, el méritod es del equipo que lo ha mantenido lejos de nuestra área".

Espera que cambie la dinámica: "Siempre pienso en positivo, lo contrario nos perjudica. Pero hay que ser realista, lo único que nos dice si cambiamos la dinámica es la victoria en el próximo partido, si lo conseguimos nos facilitará que la dinámcica vaya cambiando".

Otra vez sin minutos para Franco Vázquez: "Sí entra en mis planes, pero tenemos que buscar momentos, estados de forma, creo que Rog había hecho buenos partidos antes, y hoy también se ha quedado sin jugar. El entrenador está para elegir, el 'Mudo' nos ha dado mucho y seguro que seguirá aportando".