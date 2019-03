Promes, de "rey en Moscú" a gregario en Sevilla

Promes le recuerda a Koeman que no se le ha olvidado marcar goles.

El de Quincy Promes es un caso muy particular. Es un buen jugador, pero fue un mal fichaje. La desesperación de la dirección deportiva de Joaquín Caparrós, incapaz de encontrar en el mercado lo que deseaba, se lanzó a por holandés pese a que Pablo Machín juega sin extremos y siendo él uno puro, de 4-3-3 y diagonales interiores, para asistir o disparar.

Y no conocía otra cosa Promes hasta llegar al Sevilla FC, donde el técnico soriano, ante su elevado precio (20 millones de euros), trató de meterle en su irrevocable sustema como fuese. Con calzador. Primero, ante su necesidad de tener metros por delante para correr, no le fue bien como delantero y, posteriormente, tras un aprendizaje forzoso y encomiable de los conceptos defensivos, se pudo adaptar a los dos carriles. Y acabó siendo, junto a Ben Yedder, el mejor del mal equipo de Machín.

Pero Promes es y se siente extremo, como ha dejado claro al unirse a la concentración de Holanda, con la que cree que puede perjudicarle el rol que ha tenido en Nervión. "Hace unos años yo era el 'rey de Moscú' y ahora estoy 'atrás' en Sevilla", ha comentado el ex de Spartak, quien en Rusia se dedicaba, básicamente, a atacar y hacer goles (firmó 21 y 10 asistencias en la 17/18, por ejemplo) y que en Nervión se está sacrificando por el equipo, subiendo y bajando la banda de manera incansable.

"La selección holandesa juega con un sistema muy diferente al del Sevilla. Tengo que lidiar con eso. Y el seleccionador nacional (Ronald Koeman), seguramente, no se habrá olvidado de mi capacidad para anotar", añadió un Promes que ya fue extremo en el 4-4-2 de Caparrós en Cornellà y que no tendría problemas en readaptarse definitivamente a carrilero, si le necesitasen ahí: "Si hago buenos partidos, seguiré ahí. Me lo tomo como un desafío y sou suficientemente fuerte en lo mental como para lograrlo".