Geis: "Todavía me pongo el himno del Sevilla cuando voy a entrenarme"

Cuando se le pregunta si algún día regresará al fútbol español Johannes Geis cita una frase del himno del Centenario del Sevilla: "Dicen que nunca se rinde". El jugador alemnán tuvo un paso sin pena ni gloria por el Sevilla. Justo cuando Berizzo empezaba a contar con él, el argentino fue destituido y con Montella apenas gozó de protagonismo. Pese a todo, guarda buen recuerdo de su paso por Nervión. Concluyó su cesión en el Sevilla con 20 partidos a sus espaldas, once de ellos como titular, incluido el 3-3 contra el Liverpool en casa en Champions. También tuvo una presencia testimonial en el histórico 1-2 en Old Trafford (ingresó en el 89'). Son algunos de los recuerdos que se llevó de vuelta a Alemania. De regreso al Schalke se pasó seis meses sin jugar antes de ser liberado y enrolarse en el Colonia, con el que camina hacia el ascenso a la Bundesliga. Desde la ciudad germana atiende a ESTADIO Deportivo. "Estoy bien, después de seis meses en el Schalke me fui al Colonia. Aquí estoy jugando y volviendo a tener ritmo de partidos".

Su irrupción en el conjunto de la segunda germana ha sido espectacular. Cinco asistencias en siete partidos hablan de un futbolista sobrado para la categoría. El pivote espera poder volver a jugar al máximo nivel el próximo curso, ya que su equipo es líder ahora mismo.

De Sevilla guarda buen recuerdo pese a que no jugó cuanto quiso. "La verdad la decisión de salir de mi país no fue fácil, pero el club y toda la gente de Sevilla me han dado siempre mucho cariño. Para mí como persona fue una etapa muy importante en mi carera y claro también como jugador. Aprendí muchas cosas", cuenta el futbolista nacido en Schweinfurt, que prefiere no entrar a valorar por qué fue una campaña tan errática: "Hace ya un año de eso. Creo que ahora no vale la pena de pensar en por qué sí o por qué no funcionó".

En Nervión vivió una temporada de altibajos, tuvo a tres entrenadores y vivió lo mejor y lo peor del fútbol. "Sabes que en este nivel siempre necesitas un poco de suerte para que funcione todo. Trabajé mucho y nunca reclamé nada. Para mí cada minuto que pude jugar fue especial", se sincera el jugador, que disfrutó del juego español. "Es diferente. La Liga es más técnica y tienes un poco más de tiempo la pelota. En Alemania es más físico".

De Sevilla se llevó un puñado de amigos y una canción que sigue poniendo banda sonora a sus trayectos cuando va a ejercitarse. "Me quedo con el recuerdo del clima, de muchos amigos y de los muy buenos jugadores con los que compartí vestuario. Y el himno del Sevilla. Todavía hoy lo escucho cuando voy en el coche hacia el entrenamiento", revela el germano. En lo deportivo, su mejor momento lo vivió en Champions cuando el Sevilla fue capaz de levantar un 0-3 ante el Liverpool. "El partido contra el Liverpool fue inolvidable".

Desde Colonia sigue al Sevilla, al que no ve tan mal. "Por supuesto, sigo muy atento y creo que están en buen camino, aunque está claro que la salida de Europa fue un golpe fuerte".