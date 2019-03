Caparrós, sobre modificaciones en el once, el estado de Vaclik, Sarabia, los porteros del filial...

Joaquín Caparrós ha comparecido en sala de prensa en la previa del duelo importantísimo entre el Sevilla y el Valencia en el que puede clarificarse algo la lucha por Europa. Después del parón, el entrenador utrerano espera que el Sevilla siga ganando.

Estado de los jugadores: "Están bien. Es una satisfacción tener tantos internacionales. Es un gustazo. Me gustaría hacer hincapié en Jesús, campeón del mundo. Que haya vuelto es buenísimo. No puede ser de otra forma que un club como el Sevilla tenga internacionales en su plantilla".

Vaclik: "En el supuesto de que no llegue, no nos la jugamos. Confiamos en los chicos, en la cantera. Vamos a esperar hasta última hora, hoy se le hacen pruebas. Confianza en los chicos de la cantera".

Porteros del filial: "Han jugado en el Sevilla Atlético. Han alternado. Ahora juega más Javi. Tienen proyección, personalidad. Confiamos en ellos. Vamos a esperar a mañana y tomaremos la decisión. No soy partidario de arriesgar porque tenemos partido jueves-domingo. En esto le hacemos caso a los servicios médicos. Vamos a ver las pruebas y tomaremos la decisión mañana. En función de lo que digan los médicos y de la sensación del futbolista".

Valencia: "Llegan bien. Están en tres competiciones. Han ido de menos a más. Llevan trabajando dos años. Tienen asimilada la idea de equipo que quiere su entrenador, Marcelino. Tienen jugadores de calidad. Pero si nosotros estamos al nivel que los futbolistas han demostrado tener esperamos que transcurra como deseamos".

Partido decisivo: "Conseguir un resultado positivo sería dar un pasito más, pero quedarían muchísimos puntos. De nada vale ganar mañana y tener una racha mala. Tenemos que ir partido a partido".



La continuidad de Caparrós, a debate

Doble pivote: "Lo tengo claro. Vamos a ver cómo podemos aprovechar mejor todos los elementos que tenemos. Un partido son 90 minutos y hay una estrategia. Muchas veces os fijáis solo en el once inicial y hay tres cambios y una estrategia. Tenemos una plantilla para poder cambiar una situación que creemos que nos viene mejor".

Plantilla amplia: "Tenemos una buena plantilla, habrá gente que se quede fuera. Necesitamos a todos con la máxima intensidad, compromiso, implicación... es lo que queremos transmitir a la afición, que es sabía, centenaria".

Fuertes en casa: "Para llegar a nuestro fin es importante ser fuertes en casa. Pero vamos a ir paso a paso. Ahora Valencia, Valencia y Valencia. Máxima concentración, sabiendo que tenemos recursos y calidad y respetando al Valencia, que está bien trabajado que sigue en Europa y está en la final de la Copa. Eso no lo regala nadie".

Escudero y Sarabia: "Necesitamos a todos. Así se los he dicho. Todos tienen que estar cien por cien en concentración y ser mentalmente fuertes. Es un jugador importante y que nos tiene que ayudar. Él lo sabe. Los jugadores tienen una cultura futbolística muy importante. Antes era otra cosa. Los jugadores ya han jugado en muchos sitios. No es novedoso lo que se hace. Está difícil, porque está en la última fase de su recuperación como Escudero. Los jugadores que han estado tiempo de baja puede ser perjudicial ponerlos".

Cambio de rol: "Estoy ilusionado como el primer día. Me conocéis. Desconecto el primer día. Me quito el traje y me pongo el chándal. Estoy muy centrado. Disfrutando. Transmitiendo a los jugadores mi implicación y compromiso y he visto que ellos también están con ese compromiso y esa implicación. Es mi reto. Tengo muchísimo recorrido todavía. Estamos con ganas. Lo que fortalecen son los resultados".

Acto en la peña: "Ayer fue un día muy emotivo. Te dan un premio, te gusta. Lo da una peña, que es el corazón de la afición. Uno es de carne y hueso y sobre todo hay una foto que me encantó. Es de hace muchísimos años. Estaba nuestro director deportivo, nuestro director de cantera, nuestro vicepresidente, nuestro director de comunicación. Era de hace 19 años y estaba ayer. A todos se nos marcaba una ilusión grande. Lo analizas y profundizas y la verdad es que es bonito. Todo ese compromiso y esa deuda que tengo con la afición del Sevilla se lo queremos devolver a un club que nos ha dado tanto. El botijo (se lo regalaron) lo pondré en un sitio especial. El sentimiento no se compra no se vende y ayer hubo sentimiento sevillista".