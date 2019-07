Pozo, Carlos Fernández y Lopetegui

Julen Lopetegui es un técnico habituado a trabajar con los más jóvenes y eso multiplica la esperanza de los canteranos en un Sevilla FC en plena remodelación. Confirmada la presencia de Bryan Gil en la primera plantilla de la 19/20, los que cuentan con más opciones de tener un dorsal son Alejandro Pozo (20) y Carlos Fernández (23).

El primero se ha montado en el avión que lleva a la expedición nervionense a Estados Unidos, poco después de ofrecer un interesante rendimiento, asistencias incluida -a Lara-, en el encuentro amistoso ante el Reading. Por ahora, nadie del club ha comunicado a Pozo qué ocurrirá con su futuro, el cual se conocerá tras la gira por tierras americanas. Su intención, tras jugar cedido en el Granada CF en LaLiga123 (30 partidos, cuatro goles y uno regalado), es dar el salto a Primera, donde precisamente tendrán plaza los nazaríes, pendientes de nuevo de su futuro. Él alberga esperanzas de convencer a Julen.

Tampoco pierden de vista en Los Cármenes a Carlos Fernández, quien gozará de unos días más de vacaciones tras terminar muy tarde el 'play off' de ascenso con el Deportivo. A los gallegos, que se guardaron una opción preferente en el caso de haber subido, les encantaría contar de nuevo con el ariete, pero tampoco éste sabe, de momento, qué idea tiene el Sevilla FC respecto a su situación. Dependerá, igualmente, de un Lopetegui que aún no sabe si podrá contar o no con Wissam Ben Yedder. A priori, el franco-tunecino saldrá y, en ese caso, el canterano podría quedarse como tercer delantero del plantel, tras Dabbur y De Jong.

Como Pozo, no obstante, Carlos Fernández cree que ha llegado su momento de contar con protagonismo en Primera (el Granada también anda tras sus pasos). Tiene, como Pozo, a los clubes más potentes de Segunda pendientes, por si en Eduardo Dato deciden que tienen que volver a salir. Ha firmado 10 goles y tres asistencias en 29 partidos, al haberse perdido varios por problemas musculares. Su lesión de ligamento cruzado está más que olvidada.