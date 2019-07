Koundé: "No tengo presión"

Jules Koundé podría convertirse, en el caso de cumplirse ciertos objetivos, en el fichaje más caro de la historia del Sevilla FC. El ex del Girondins ya ha dejado patente, en los pocos minutos que ha tenido durante la presente temporada, que se trata de un central valiente, agresivo, con buen salto y un excelente desplazamiento de balón.

Además, se defiende en castellano, tal y como ha dejado ver durante su presentación como nuevo jugador nervionense.

"Puedo aportar mi pasión por el juego. Tengo cualidades para correr rápido, para pasarla bien y, por mi experiencia en el Girondins, creo que estoy también preparado para jugar aquí".

La eterna colonia francesa del Sevilla

"Sabía que Rami y Lenglet habían jugado aquí y creo que éste es un buen club para progresar y pagar ganar; para hacer cosas importantes".

Su pase largo

"Sí, forma parte de mi juego hacer pases largos. Pero necesito progresar también en este aspecto del juego".

Su elevado precio

"No tengo presión. Son cosas que no me corresponden a mí. Soy muy feliz de estar aquí y creo que tenemos un buen grupo, por lo que veo que vamos a competir bien".