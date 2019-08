Lopetegui deja claros los fichajes que aún faltan

La primera lista oficial de Julen Lopetegui resultó reveladora, mucho más de lo que se esperaba, y podría ofrecer pistas de lo que el técnico vasco aún necesita en el mercado estival para completar la plantilla. Sin lugar a dudas, lo más sorprendente es la ausencia en la convocatoria de Munas Dabbur, fichado por Caparrós el pasado enero y que, aunque en pretemporada ha contado con oportunidades, se ha quedado fuera por determinación técnica. Esta decisión se puede entender de muchas maneras, aunque resulta inevitable pensar que refleja su deseo de reforzar el ataque en lo que resta de venta con otro delantero tras la marcha de Ben Yedder. En la preparación, el preparador sevillista siempre ha mostrado cierta preferencia por De Jong, lo que ahora ha cristalizado con la salida de la lista del israelí y la presencia de un único delantero de referencia más Munir.

También dejó evidencias del escalón existente entre sus tres centrales de confianza -Koundé, Diego Carlos y Carriço- y los otros tres que restan en la plantilla, con los que hasta ahora ha contado poco, casos de Kjaer, Sergi Gómez y Gnagnon. En este sentido, Lopetegui no dispone de un cuarto central en el que crea, por lo que no se descarta que Monchi refuerce esta posición en el epílogo.

También resulta llamativo que no se lleve a ningún recambio en la banda derecha, pues no ha incluido ni al canterano Pozo ni a Corchia, con bastantes opciones en la pretemporada. En principio, parecía que en Nervión confiarían en los que ya están y no ficharían competencia para Navas tras la cesión de Aleix Vidal al Deportivo Alavés, mas esta decisión de Lopetegui deja abierta esta puerta.