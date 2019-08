El rápido reencuentro con Carlos Fernández

Casualidad o no, el destino ha perpetrado que los caminos de Carlos Fernández y el Sevilla Fútbol Club se vuelvan a cruzar más rápido de lo que seguramente querían todos los protagonistas. Este viernes, Sevilla y Granada darán el banderazo de salida a la jornada 2 de LaLiga con el encuentro que les medirá en el estadio Nuevo Los Cármenes, de la ciudad nazarí, a partir de las 20:00 horas. Y en esa contienda podría estar, siempre que lo considerara oportuno, a la vez que necesario, Diego Martínez, entrenador del cuadro granadino, Carlos Fernández, el cual ha llegado en calidad de cedido desde el Sevilla a uno de los recién ascendidos a la máxima competición del fútbol nacional.

Y es que los de Nervión, en pos de que su canterano tenga los máximos minutos posibles para que se desarrolle profesionalmente, no han introducido ninguna 'cláusula del miedo' por la cual el club que cede a un futbolista impide que se enfrente a él. Por lo que Carlos Fernández puede jugar este viernes. Cuando no podrá hacerlo será en el choque de la segunda vuelta entre ambos equipo, porque ahí sí, la escuadra del Ramón Sánchez-Pizjuán no ve con buenos ojos que un canterano suyo pueda causarles un innecesario dolor de cabeza en su propio terreno de juego. Carlos Fernández se marchó cedido temporada en el Granada después de renovar su vinculación con el Sevilla Fútbol Club, que amplió su contrato hasta el verano de 2022.

La amenaza estuvo en casa

No sólo para Carlos Fernández será un partido especial el que mida al Sevilla FC y al Granada CF el próximo viernes en el Nuevo Los Cármenes, puesto que hay muchos futbolistas nazaríes que guardan alguna conexión con la escuadra nervionense.



Hasta seis jugadores acompañan al recién llegado Carlos Fernández en esta numerosa lista: J osé Antonio Martínez, Bernardo, Neva, Víctor Díaz, Yan Eteki y Rodri Ríos.



A todo ellos hay que añadir al técnico Diego Martínez, el cual estuvo al frente del primer filial blanquirrojo, con el que llegó a conseguir, entre otros logros, el último ascenso del Sevilla Atlético a la Segunda división del balompié nacional durante varias temporadas.

Por lo tanto, se puede decir que la amenaza para el Sevilla llegará desde su casa.