Se desatasca la salida en el Sevilla

La necesaria operación salida, poco a poco, se va desatascando en el Sevilla. Así, la semana pasada ya hubo una descongestión con el traspaso de Max Wöber al R.B.Salzburgo y las cesiones de Roque Mesa al Leganés y de Carlos Fernández al Granada.?Ahora, se espera poder dar otro acelerón en las próximos días y seguir aligerando peso en una plantilla que no descarta algún fichaje más y que a día de hoy tiene cubiertas todas las fichas. Tanto es así, que Fernando Reges debutó el domingo con el '25', número reservado por LaLiga para un portero.

En este sentido, el siguiente en hacer las maletas será Sébastien Corchia, que jugará la próxima temporada en el RCD Espanyol. El Sevilla y el club perico ultimaban ayer una operación prácticamente cerrada al cierre de esta edición, por la que el lateral galo, como adelantó 'Diario de Sevilla' y pudo confirmar ESTADIO, pondrá rumbo al club blanquiazul, que buscaba un carrilero derecho para competir con Javi López. Según ha podido saber ED de fuentes de la negociación, los dos clubes han pactado una cesión hasta final de temporada en la que los barceloneses, que no pagarían ninguna cantidad por el préstamo, asumirán la ficha del futbolista.

En principio, la cesión no incluiría opción de compra, pero tampoco está completamente descartado que finalmente entrase en el acuerdo. De hecho, ya la hubo en el anterior prestamo de Corchia, al Benfica, si bien la entidad lisboeta decidió no ejecutarla al no gozar apenas de oportunidades en sus filas.

El carrilero francés estaba en la rampa de salida desde un principio, y nada ha cambiado el hecho de disfrutar de opciones durante la pretemporada. Julen Lopetegui le dio minutos, pero no se ganó su confianza y, como se esperaba, abandonará el Sánchez-Pizjuán, aligerando un poco más la nómina de futbolistas que no entran en el nuevo proyecto. Se espera que la oficialidad se produzca en las próximas horas.