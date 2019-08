Gnagnon: "Si no me fue bien en el Sevilla fue por mi culpa"

Joris Gnagnon (22) dejó en el recuerdo un partidazo, ante el Atlético de Madrid, pero nada más. El central francés, quien llegó a estar muy fuera de peso, ha regresado al Rennes como cedido y reconoce, sin tapujos, que debió plantearse su paso por el Sevilla de otra manera.

"¿Mi salida del Sevilla? Es complicado. Creo que, si no funcionó, fue por mi culpa. Tal vez debería haberme tomado las cosas de otra manera. Pero fue una experiencia gratificante, pues creo que hoy soy otra persona. No considerado esta experiencia como un fracaso. No pude hacerme un sitio, desgraciadamente", ha comentado Gnagnon en una entrevista concedida a L'Equipe.

El central dice que no se pudo poner bien físicamente en pretemporada al no haber participado apenas "en los partidos". "Estoy trabajando para volver a estar al 100%", ha explicado.