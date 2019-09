Jordán se cita con 'su' Alavés

Ha caído de pie Joan Jordán en el Sánchez-Pizjuán, donde se ha convertido en pieza clave del Sevilla FC de Julen Lopetegui, siendo titularísimo en los esquemas del técnico vasco, quien le ha brindado 247 minutos de los 270' oficiales disputados hasta la fecha en las tres primeras jornadas de LaLiga.

El catalán, de hecho, ha tenido tiempo suficiente para haberse estrenado como goleador sevillista, dándole la victoria a los de Nervión frente al Granada; de ser el segundo jugador de la plantilla que más dispara a puerta (sólo superado por Nolito) o ser el sevillista que más pases da, con un total de 224.

De ahí que no sea de extrañar que su nombre, de hecho, haya comenzado a ser relacionado con la selección española, habiendo sido seguido, incluso, en directo por el cuerpo técnico de la Roja.

Este fin de semana, ante el Alavés, el ex del Eibar tendrá una nueva oportunidad para seguir acumulando méritos como sevillista. De hecho, el de Regencós se citará este domingo (14:00 horas) en Mendizorroza frente al conjunto babazorro, un rival que no se le da nada mal al ex del Eibar. De hecho, Jordán ha participado en tres goles (dos dianas y una asistencia) en sus cuatro encuentros frente al Alavés, todos con el conjunto armero.

Un comodín con el que los de Julen Lopetegui intentarán mantener su racha en este inicio de temporada, con siete puntos de nueve posibles. Un gran comienzo que ahora pondrá a prueba uno de los seis equipos invictos en esta campaña, con una victoria y dos empates.

En toda su historia, el Alavés sólo ha permanecido invicto en una sola ocasión en los cuatro primeros partidos de una campaña en la máxima categoría (16/17; una victoria y tres empates), algo que el Sevilla FC intentará evitar ahora.