Rakitic quiere abrir una escuela en Sevilla

"Me han quitado la pelota, estoy triste". De esta curiosa manera se anunciaba hace dos días la entrevista de Ivan Rakitic con Jorge Valdano. En la noche de ayer, el programa fue emitido al completo y el mediocentro del Fútbol Club Barcelona dejó un sinfín de titulares acerca de su futuro en el club catalán, pero también sobre su pasado vistiendo la zamarra sevillista, la ciudad hispalense y sus planes para cuando cuelgue las botas.

El croata no se olvida de la ciudad de Sevilla, a la que guarda un especial recuerdo tal y como reconoció en Universo Valdano: "Es una ciudad muy especial. Me recibieron con los brazos abiertos. Llegué en un momento complicado en el club y le dimos la vuelta. Tengo la suerte de haber conocido a mi mujer, a su familia... ". El jugador reconoce que para él fue fundamental el apoyo de estos para desarrollar su juego, ya que "uno no puede ir al campo si en casa no se siente bien"

Por ello, los planes del jugador de cara al futuro pasan por crean una escuela en Sevilla, para ayudar a que los niños no pasen situaciones como las que él vivió en su infancia. "Aprendí en casa, mis padres no han crecido en un entorno muy fácil, me acuerdo mucho que mis padres lloraban, que no teníamos para comer, pero preferían acostarse con un poco de hambre para poder comprarme unos zapatos para seguir entrenando. Eso me enseñó, y por ello intento transmitir esa pasión a la gente"

El futbolista reconoce que de pequeño era "un loco del fútbol" y que la pelota le acompaña "a todos sitios". "Me daba igual donde fuera, yo sólo quería coger el balón y chutar. Iba con mi hermano a los entrenamientos del equipo del pueblo y a los cuatro años ya estaba compitiendo con gente mayor que yo".

Rakitic también tuvo palabras para el actual director deportivo del Sevilla y sobre el club donde militó durante tres temporadas y media: "Me acuerdo mucho que terminaba contrato en el Schalke, llegué en diciembre, quería vivir una experiencia nueva. Me sentía muy atraído por España. Llegó la oportunidad, tengo que agradecer mucho a Víctor Orta y a Monchi por el trato que me dieron. Un sentimiento, que fueron capaces de transmitirme. Sabía que Sevilla estaba en el mapa, el equipo de 2005/06, los títulos de la UEFA, pero no sabia mucho más. No podía explicar cómo jugaba el Sevilla o los 24 jugadores de la plantilla"

Por último, el jugador también quiso hablar sobre su situación actual en el club de la Ciudad Condal, afirmando que, aunque está viviendo una "situación muy difícil" respeta la decisión del entrenador "no debo entenderlo, sino aceptarlo". Sin embargo, Rakitic no cierra la puerta a una posible salida del club en algún momento ya que quiere "seguir ganando títulos, aquí o en cualquier otro sitio".