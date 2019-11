Sevilla F.C 2-0 Qarabag: Bryan Gil reclama su sitio

Con la tranquilidad que supone tener el pase asegurado a los dieciseisavos de final de la Europa League a falta de dos jornadas para finalizar la fase de grupos y la satisfacción de hacerlo además como líder del Grupo A, Julen Lopetegui afrontó el duelo ante el Qarabag como otra oportunidad para dar a los menos habituales la ocasión de lucirse y tener más minutos. Algunos de ellos no aprovecharon la ocasión (léase Rony Lopes) colmando de razones al míster sevillista, otros, como Bryan Gil o Munir, dejaron claro que quieren y están para tener protagonismo.

Y es que sin el aliciente de jugarse nada en lo deportivo aunque sí en lo económico (570.000 euros por cada triunfo en esta fase), todo el interés estaba puesto en ver a los atacantes de la plantilla nervionense que apenas están teniendo 'chance' en LaLiga. Así, Lopetegui cambió por completo el once inicial con respecto al que jugó en el José Zorrilla el pasado domingo, con Bono en la portería, Pozo y Escudero en los laterales y Carriço, de vuelta tras su lesión, con Sergi Gómez en el centro de la defensa. Gudelj, Óliver Torres y Rony Lopes en el trivote del centro del campo, con Chicharito en punta, acompañado por Munir en la derecha y Dabbur en la izquierda, aunque a lo largo del partido acabaría modificando el dibujo.

Sin embargo, la primera parte fue realmente soporífera. El Sevilla tuvo el total dominio del balón pero sin crear el más mínimo peligro sobre la portería de Begovic. Dabbur comenzó en la banda izquierda, y ahí el israelí pierde prácticamente toda posibilidad de sorprender y de ponerse cara al gol. Rony Lopes, muy tapado por la telañara defensiva azerbaiyana, apenas rascaba bola, quedando Chicharito aislado entre los tres centrales rivales. Munir sí que le puso ganas, el madrileño se ha propuesto ganarse más minutos y esta noche lo volvió a demostrar. De hecho, de él fue la ocasión más peligrosa y única del Sevilla en la primera parte con un disparo de falta directa que obligó al portero del Qarabag a la estirada para evitar el gol sevillista. Fue el primer y único tiro a puerta del Sevilla en la primera parte, y llegó en el minuto 42.

Para entonces, Lopetegui ya había modificado su dibujo, virando a un 1-4-4-2 con Dabbur en punta junto a Chicharito, con Munir y Rony Lopes en las bandas, buscando tener más presencia dentro del área rival. Y el Sevilla acabó la primera parte lográndolo tímidamente pero sin peligro para la portería de Begovic.

Tras el paso por vestuarios el Sevilla salió con otro ánimo, buscando la portería con más intensidad, y fruto de esa intensidad Óliver Torres ganó un balón en la frontal del área rival pero su tiro fue tapado por Mammadov. Y poco después Dabbur recibía un buen pase de Munir pero el disparo del israelí se marchaba demasiado cruzado ante la mirada de Begovic.

Poco tardó Lopetegui en mover el banquillo, el vasco dio entrada al canterano Bryan Gil por un Rony Lopes que volvió a demostrar que, a día de hoy, no está para jugar los minutos importantes de la temporada. Y la presencia del canterano sobre el terreno de juego se tradujo instantáneamente en la creación de peligro por la banda izquierda con un centro peligroso tras zafarse de un rival que no encontró rematador. Una llamada de atención para el propio Rony Lopes que se hizo evidente en el 61' cuando el canterano ganaba un balón en la frontal y no se pensaba el disparo, que con la ayuda de Mammadov, acababa perforando la portería de Begovic para abrir el marcador. Lo celebró con ganas el canterano, y también el equipo haciendo una bonita piña en torno el barbateño, que no jugaba desde el pasado 24 de octubre.

Lopetegui daba entrada también a Franco Vázquez (por Chicharito) y al canterano Mena (por Óliver Torres), que debutaba con el Sevilla en competición europea. Mejor el extremeño que el mexicano, que no se puso de cara a gol esta noche y se marchó muy serio al banquillo. Con el 1-0 en el Sánchez-Pizjuán y la victoria del APOEL ante el Dudelange, los azerbaiyanos estaban eliminados. En los últimos diez minutos Gurbanov mandó a sus jugadores al ataque en busca del gol que le diera vida en la última jornada de la Fase de Grupos, pero los disparos de Míchel y Almeida se fueron ligeramente desviados.

Tras unos minutos de acoso rival, el Sevilla volvió a retomar el control del balón. Tuvo la sentencia Dabbur en un centro de Pozo pero su remate se marchó alto y también Munir que se encontró con una magnífica parada de Begovic. Pero todavía había tiempo para una más en el tiempo añadido, en las botas de Dabbur, que ahora sí no iba a desperdiciar. El israelí recibió en la frontal, se buscó el hueco, se perfiló y sacó un disparo alto ajustado que tocó el larguero y acabó entrando en la portería del Qarabag.

Al final, triunfo del Sevilla, quinto en cinco partido en esta impecable Fase de Grupos de los nervionenses. Un duelo de trámite que solo la entrada de Bryan Gil en la segunda parte dio algo de vida. El barbateño también participaría en el segundo gol de Dabbur, dejando claro a Lopetegui que necesita y merece más minutos.



- Ficha técnica:

Sevilla F.C.: Bono, Pozo, Carriço, Sergi Gómez, Escudero, Gudelj, Óliver Torres (Mena 68'), Rony Lopes (Bryan Gil 54'), Munir, Chicharito (Franco Vázquez 62'), Dabbur.

Qarabag: Begovic, Medvedev, Mammadov, B. Hüseynov, Ailton, A. Hüseynov (Abdullayev 69'), Garayev, Almeida, Míchel (Dani Quintana 84'), Zoubir, Romero (Emreli 70').

Árbitro: Mohammed Al-Hakim (sueco).

Goles: 1-0 (61') Bryan Gil; 2-0 (92') Dabbur.

Incidencias: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán: partido de la jornada 5 de la Fase de Grupo de la Europa League ante 19.803 espectadores.