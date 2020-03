Monchi: "No será fácil encontrar un país que nos deje jugar con la Roma"

Monchi no cree que la solución a la actual situación puede llegar pronto.

Monchi no cree que la solución a la actual situación puede llegar pronto. UES

La incertidumbre es máxima y en los clubes han acatado las medidas restrictivas contra el coronavirus sin saber qué sucederá de aquí a dos semanas. Las decisiones al respecto se suceden casi a cada hora y no queda otra que aguardar.

En lo que respecta a la eliminatoria de la Europa League que el Sevilla debe disputar ante la Roma, todo está en el aire, si bien la UEFA ha planteado la posibilidad de que pueda disputarse a partido único en un campo neutral, a puerta cerrada.

Esta opción, sin embargo, no se antoja tampoco sencilla, pues como ha asegurado el propio director deportivo del club de Nervión, Monchi, será difícil que un tercer país esté dispuesto a acoger un partido entre equipos de los dos países europeos más afectados por la pandemia del COVID-19.

"No estoy seguro de que se pueda encontrar una solución rápidamente. Un partido único en un campo neutral es una de las diversas hipótesis que está considerando la UEFA, pero por ejemplo, no creo que sea fácil encontrar un país dispuesto a darnos la bienvenida. La situación cambia constantemente, lo que es válido hoy tal vez mañana ya no lo sea. El problema es grave y el cuadro médico es muy variable", ha asegurado en 'La Gazetta dello Sport' el de San Fernando, secundando así las palabras de Daniel Tommassi, presidente de la asociación de futbolistas italianos (AIC).