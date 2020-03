Jordan Veretout (Roma AS) habla del coronavirus, del Sevilla...

Italia es junto a España uno de los países europeos más castigados por el coronavirus. En el país transalpino lo están viviendo con especial crudeza, como relata el jugador de la Roma, Jordan Veretout. "Cuando mi hija me preguntó si podía salir al jardín o si había una bestia, le respondí que había una pequeña bestia en el aire, y que por eso no podíamos salir, pero sí que podía jugar en casa. Roma ahora es una ciudad muerta", comenta el jugador francés del cuadro romano, rival europeo del Sevilla, quien señala la gravedad de la situación por la que atraviesan en Italia. "La situación es muy grave. Sin la movilización de todos no saldremos. Con mis hijas hacemos dibujos, juegos de mesa, hemos organizado una búsqueda del tesoro. Bailamos y jugamos al escondite. En este momento, también están en cuarentena. Les explicamos por qué debemos quedarnos en casa, tratando de no asustarlas demasiado. Es complicado ver las fotos del hospitales, prefiero ver las de los balcones donde canta la gente para sobrellevar esto. No me sorprende, los italianos siempre muestran solidaridad y es muy agradable".

Pero como no podía ser de otra forma, el pensamiento de Veretout está también en el fútbol: "El fútbol es mi pasión, así que lo extraño. Esos hábitos, con los entrenamientos y los partidos, son mi vida. Tenemos un programa de entrenamiento basado en carreras y otros ejercicios, pero que no reemplazan una sesión colectiva y el placer de los partidos, y el fútbol se trata de las emociones que se comparten con el público".

El francés, además, relata cómo vivieron ellos los días previos a que se suspendiera la competición y con ello también el encuentro de la Europa League contra el Sevilla. "Continuamos entrenando hasta la víspera del partido contra el Sevilla. La atención fue muy alta en el centro de entrenamiento. Había un ambiente particular. Todos los empleados tenían guantes y máscaras. No hacíamos comidas grupales sino individuales, no podíamos decir adiós", recuerda.

Tanto en Italia como en España están a la espera de que se decida cuándo y de qué manera se va a retomar la competición, aunque como muy pronto no sérá hasta bien entrado el mes de mayo.