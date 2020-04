La plantilla del Sevilla está "preparada" para bajarse el sueldo.

La pandemia del coronavirus ha traído a la vida de todos los españoles un nuevo argot linguístico en el que Estado de Alarma, confinamiento, Covid-19, ERTE o rebaja salarial se han convertido en el pan nuestro de cada día. Especialmente en el mundo del fútbol, donde se vive en una burbuja sostenida por los ingresos por televisión que, sin competición, se verán fuertemente resentidos.

Expediente de regulación temporal de empleo que afectaría a todos sus empleados, más allá del primer equipo. Habiendo sido pionero en ello el Barcelona, otros como Atlético Madrid o Betis ya han imitado la iniciativa, revoloteando la posibilidad sobre un Sevilla FC que, como ya informó ESTADIO Deportivo semanas atrás, no barajaba la posibilidad de realizar un ERTE.

Los últimos en referirse largo y tendido a ello han sido Koundé, Diego Carlos y Vaclik, en sus respectivas entrevistas con los medios que cubren asiduamente la actualidad deportiva nervionense.

"Si no jugamos, lo veo normal. Siempre se decidirá entre los jugadores y el club. Eso sí nos han dicho. No va a ser una cosa que vaya a decidir sólo el club por su parte, vamos a hablarlo", ha explicado el central galo durante su conversación con Marca. Bastante más explícito ha sido su compañero en el centro de la zaga, en palabras para Muchodeporte: "La situación es complicada. He hablado con otros jugadores y estoy esperando a lo que puede pasar. Que vengan a hablar conmigo; yo estoy aquí para escuchar todas las situaciones. Entendemos el momento actual. No es fácil, es muy difícil. Estamos preparados para escuchar, para sentarnos con el Sevilla y tomar la mejor decisión".

Una postura similar a la que ha manifestado el arquero checo Tomas Vaclik durante su conversación con ESTADIO Deportivo, reconociendo que están "preparados" para todo y que ahora "lo más importante" es "la salud del mundo, de la gente". Por ello, están a la "espera" de recibir "nuevas noticias" por parte del club, tanto en lo referente a una posible rebaja salarial como en lo referente a reanudar la competición.