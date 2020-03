Juan Cala, futbolista y empresario: "Los ERTE son una solución muy buena"

El canterano sevillista Juan Cala, ahora en el Cádiz CF, afronta con optimismo la crisis generada por la pandemia del COVID-19, la que no sólo le ha cogido de lleno como futbolista, viendo cómo su actividad se ha visto frenada. También como empresario, habiendo tenido que cerrar por completo dos de sus negocios. Mientras, aprovecha este parón para trabajar en su centro deportivo y ayudar en la medida de lo posible a todos su vecinos de Lebrija.

- ¿Cómo lleva la cuarentena? Todo el mundo no tiene la suerte de poder disponer de un centro deportivo para él solo.

- La verdad es que sí. Puedo ir a trabajar, tengo el centro deportivo cerca de casa. Voy, estoy allí solo mis dos horitas y vuelvo a casa otra vez. Tengo esa suerte, al menos para mantenerme algo mientras esto dure. En casa es mucho más complicado.

- ¿Cómo considera que van a notar los deportistas esta preparación atípica?

- Lo vamos a notar, va a depender un poco del tiempo que nos den para entrenar. Tiene que ser como el parón este que hay en vacaciones y ahora el tiempo que te den para prepararte y jugar el primer partido. Se notará más o menos si de una semana para otra nos dicen que se empieza; entonces se notará mucho. Si nos dicen que dentro de cuatro semanas desde que empecemos a trabajar con normalidad, pues se notará menos.

- ¿Cree que la temporada se va a finalizar con normalidad o se teme que no?

- Sí, creo que la temporada se va a finalizar seguro. La que se va a ver afectada es la siguiente. Yo tengo la impresión de que entre junio y julio va a acabar.

- ¿Le han dicho algo desde el Cádiz?

- Que va, los clubes, al fin y al cabo, están en las mismas que estamos todos. Viendo cómo evoluciona esta pandemia. Ellos pueden tener un parecer, a mitad de mayo empezar LaLiga y a mitad de abril que se pueda ir entrenando. Pero esto te lo desmonta todo de un día para otro.

- Algo que sí está llegando ya a LaLiga son los ERTES. ¿Le toca sufrirlo como futbolista?

- El Cádiz, en principio, no se han planteado nada. El presidente nos ha transmitido tranquilidad. Si se acaba LaLiga no hay problema. El problema aparecería, como para el resto de los equipos, si no se acaba LaLiga. Habría que empezar a pensar en soluciones. Pero bueno, esas decisiones implican poner de acuerdo a muchas partes: patronal, clubes, sindicatos€ No es tan fácil como se habla.

- Como empresario sí que le habrá tocado acudir a ellos. ¿Cómo le está afectando esta crisis económica que se avecina como consecuencia de la pandemia?

- Mucho. He tenido que cerrar dos de mis negocios. Uno, el centro deportivo, con 15-16 trabajadores directos y otros 20 de manera indirecta. Directos, contratados con jornada completa; no nos ha quedado otra que cerrar y cogernos al ERTE. No hemos tenido más remedio. Nosotros estamos cerrados por completo, no hemos podido soportar qué es lo que pasa dentro de un mes. Compensaremos ese dinero que pierden los trabajadores para que ellos estén tranquilos también. También he tenido que cerrar un salón de celebraciones en Jerez.

- ¿Qué parecen los ERTE como solución planteada por el Gobierno?

- El ERTE es una cosa muy buena. A diferencia de la crisis de 2008, en la que se dejaron morir a muchas empresas, con este ERTE, ya que no tienen culpa ni el empresario ni el trabajador, lo que se ha encontrado es la forma adecuada para que el empresario no se vaya a la ruina, porque se pierden muchísimos puestos de trabajo, y el trabajador, dentro de la perdida que hay, que sea la menor posible. Si le das la posibilidad de que el trabajador se vaya a un ERTE y un 70% del salario y los seguros sociales lo asume el Gobierno, yo sí puedo llegar a un acuerdo con el trabajador y decirle oye, este 30% te lo repongo yo. Porque tu quizás ese cien por cien no puedo mantenerte, pero un 30% sí. O como sí es cero; el trabajador pierde algo y el empresario tiene para los gastos fijos. Tenemos unos de nóminas, pero tenemos también unos gastos fijos que seguir asumiendo. De facturar 'x' a facturar cero... Y cuando digo cero, es cero. Pues oye, esto es una posibilidad buena para que ellos estén tranquilos de que después los tienes que readmitir sí o sí y yo, mientras, pueda mantener mis gastos fijos de agua, luz, mantenimiento...

- ¿Y luego, qué?

- Provoca que la empresa no muera a corto plazo, al menos. A unos le afectará más y a otros menos. Dependerá de cómo evoluciona esto. Y en este tiempo, al menos, el empresario está tranquilo y el trabajador también. Lo que habrá que ver luego es cómo afecta esto a la 'pospandemia', por así llamarla. Que eso será otra fase.

- ¿Está el estado preparado para tanta carga?

- No, no te quepa la menor duda de que no. Estas medidas del Estado, del 20% del producto interior bruto, no pueden alargarse mucho. No sé para cuánto habrán calculado ellos, si es para un mes, para un mes y medio o para dos. Pero mucho no se pueden alargar. Después, nosotros, vamos a asumir esas consecuencias; seguro. Tanto el empresario como el trabajador. El Estado te va ayudar ahora para no dejar morir a ninguna empresa, pero ese dinero que se suelta ahora, después lo asumiremos poquita a poco. En diferentes impuestos, no sé si por el IVA, los impuesto sociedades, el IRPF€ Pero por algún lugar lo vamos a tener que reponer nosotros. No caerá en saco roto. Después habrá una pequeña crisis. Una pequeña no, un gran crisis, como la del 2008. Estoy completamente seguro. A ver si con estas medidas mitigamos un poco el golpe, pero la crisis debemos ser conscientes todo el mundo de que la vamos a vivirla. Eso está claro.

- Cambiando ligeramente de tema. A cedido su centro deportivo para lo que haga falta.

- Al fin y al cabo, lo que nos lo podamos permitir un poco, tenemos que ayudar. Y desde el momento en el que cerramos el centro deportivo, llamé al alcalde y lo puse a disposición de ellos si hiciera falta. Que a día de hoy no ha hecho, él sabe del ofrecimiento. He intentado también ayudar aquí, en Lebrija, si hay alguna familia desfavorecida, pero me dicen que en servicios sociales está todo controlado por ahora. Cuando pase esta crisis si se espera que vaya a afectar un poco más. La verdad es que ahora estamos viendo ideas de ayudar en la medida de lo posible, a los sanitarios, a los hospitales... Hacerlo un poco más sencillo dentro de mi pueblo, que es mi gente, donde están mis amigos, mi familia. Hay que intentar ayudar a los suyos.

- Volviendo a lo deportivo. ¿Cómo puede afectarle esto al ascenso del Cádiz?

- Tenemos claro desde el vestuario que jugar se van a jugar los diez partidos. Y mi opinión personal es que esos diez partidos van a ser completamente diferentes a lo que venía pasando en LaLiga. Es otra liga. Una liga de diez partidos. El Zaragoza, que venía en clave ascendente, lo mismo pierde los dos próximos. Los que estén en descenso después de toda la liga, quizás ahora ganan. Es un escenario totalmente diferente y nosotros nos tenemos que preparar para ello. No por estar primeros lo tenemos más fácil. Es cierto que lo tenemos más sencillos que todos los que están detrás nuestra, pero es una liga totalmente diferente. Tenemos que afrontarla sabiendo que ganando el 50 por ciento de los partidos que nos quedan, el objetivo hecho. Y ahora, a preparar esto a conciencia.

- ¿Y al Sevilla FC, cómo lo está viendo?

- Al Sevilla FC, por rachas. Empezó muy bien, después tuvo una pequeña mala racha por Navidad o poco después. Yo fui a verlo el último partido de Europa League. Se clasificó, pero estaba la cosa mal. Aluciné con la exigencia que se ha montado en torno al Sevilla; la gente silbando.

- ¿Le gusta lo que está haciendo Lopetegui?

- El Sevilla FC es un proyecto nuevo, con la llegada de Monchi. Un nuevo entrenador... Hay que tener confianza. Yendo tercero, tanto el director deportivo, que tiene todo el crédito del mundo, como el entrenador se han ganado el derecho de estar tranquilos. Está cumpliendo objetivos; los dos primeros clasificados, el Real Madrid y el Barça, son dos extraterrestres. A la larga va a funcionar. Bueno, a la larga, no. Está ya funcionando y va a seguir creciendo.