José María Amo y su afición a los toros

El prometedor central del Sevilla Atlético, José María Amo, pasa el confinamiento en su domicilio familiar donde cuenta con un gran espacio y una pequeña plaza de toros por el oficio de su padre. "Tengo la suerte de que mi padre se dedica al mundo del toro y vive en una finca privada", señaló el defensor de Las Pajanosas en el serial Filigranas de Diario As.

José María Amo, que participó en la entrevista junto a la jugadora del Sevilla FC Femenino, también canterana, Olga Carmona, indicó la suerte que tiene de poder tener acceso al espacio libre que proporciona la finca de su padre. "Puedo dar una vuelta por el campo y así poder despejarme".

Fue cuestionado acerca de la afición de su padre hacia el mundo del toro, una pasión, que el sevillista comparte y que la vive de cerca aunque siempre "desde la barrera". "Hay toros en la finca, toros bravos, aunque yo soy más de verlos desde la barrera. De pequeño tenía claro que si no era futbolista, quería ser torero".

El internacional con las categorías inferiores de la selección española, cuenta con un desafortunado historial de lesiones de ligamento cruzado. En total, a sus 22 años, ha pasado por quirófano hasta en dos ocasiones. Unos momentos, que afirmó que le han fortalecido. "He tenido esa mala fortuna de lesionarme 2 veces de la rodilla. Las cosas pasan por algo y las lesiones me han hecho aprender mucho y he sacado cosas positivas. Me han hecho mucho mas fuerte".

Por su parte, no escondió que está feliz de pertenecer al Sevilla FC con el que lleva ligado desde los ocho años. "Entré en benjamines y estoy disfrutando de cada momento. Cada año aprendo algo nuevo y estoy muy contento de pertenecer al Sevilla".

En el último tramo de entrevista, tanto Olga Carmona como Amo se sometieron a un test sobre el Sevilla FC donde fueron preguntados, entre otras cuestiones, por la capacidad del Sánchez-Pizjuán, el entrenador con el que el cuadro andaluz logró alzarse con el título de liga o el único pichichi del equipo nervionense en la historia. Carmona logró imponerse por cinco a cuatro tras acertar la última pregunta que tenía valor doble. En el segundo juego al que también fueron sometidos, que consistió en acertar qué busca más la gente en Internet, de nuevo, la futbolista del Sevilla FC Femenino se impuso al central del filial.