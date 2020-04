Setién no comparte los planes del Barcelona con Rakitic

El nombre del centrocampista del F.C. Barcelona Ivan Rakitic va siempre ligado al del Sevilla Fútbol Club. El croata, que no pierde la más mínima oportunidad para remarcar que se siente "sevillano y sevillista", va a entrar en su último año de contrato con la entidad culé y durante todo el año la prensa de Cataluña ha especulado con su posible salida este verano; con una posible vuelta a Nervión flotando en el ambiente. No obstante, con los datos en la mano, puede concluirse que Quique Setién está empeñado en demostrar que no comparte los planes del presidente Bartomeu con el subcampeón del mundo en Rusia 2018.

Durante la última etapa de Ernesto Valverde en el banquillo culé, la imagen más habitual de Rakitic era con el peto de suplente y sentado en el banquillo. Sin embargo, desde la llegada del cántabro a mediado del mes de enero, su situación ha cambiado por completo. No en vano, ha hecho pleno. Ha jugado en los 12 partidos con Setién como técnico del Barça y es el jugador más utilizado por el nuevo cuerpo técnico junto a Antoine Griezmann.

Algo condicionado por las graves lesiones de Luis Suárez y Ousmane Dembélé, que aún no han podido jugar bajo sus órdenes, Setién ha utilizado 21 jugadores diferentes: los 17 disponibles del primer equipo y cuatro del filial: Ansu Fati, Álex Collado, Riqui Puig y Carles Pérez, este último antes de marcharse en el mercado de invierno. Sólo el croata y el francés han hecho pleno con él. Le siguen, entre los favoritos del nuevo técnico, Lionel Messi, Marc-André Ter Stegen, Sergio Busquets, Frenkie de Jong y Arthur Melo, todos ellos con once choques de los 12 posibles.

Rakitic, participó en 18 de las 25 citas con el 'Txingurri' Valverde, sólo ocho desde el inicio. Desde su relevo, ha jugado en los 12 encuentros y en siete de ellos ha sido titular, por lo que el cambio en su situación es más que considerable; habrá que ver si lo suficiente como influir en un futuro a corto plazo en el que el centrocampista ya se ha mostrado abierto a todo, desde cumplir el año que le queda de contrato con el Barça, hasta volver al Sevilla, de quien aún no tiene noticias. "Monchi tampoco me ha llamado... no sé si es porque ha perdido mi teléfono", bromeaba con picardía en una reciente entrevista en #Vamos.

"En el Barcelona están pasando muchas cosas, es verdad. A lo mejor por tener otras cosas que hacer, a mí no me ha llamado nadie para nada. No tengo ninguna noticia, esa es la verdad. Tengo muchísimas ganas de seguir trabajando con el nuevo cuerpo técnico y con los compañeros para luchar por ganar títulos. No estoy enfadado con el club. No voy a forzar nada. Si tenemos que hablar o estudiar varias opciones, lo hacemos, pero siempre conversando y buscando una solución que sea la mejor para todos", apostilló, conminando a Bartomeu a levantar el teléfono cuanto antes y decirle cuáles son sus planes. Hasta ahora, lo que sabe es todo a través de la prensa y eso, evidentemente, no le gusta nada.