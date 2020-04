Rakitic bromea: "No sé si Monchi ha perdido mi teléfono"

Rakitic será uno de los nombres de la próxima ventana de fichajes, se abra cuando se abra, pero de momento lo está siendo en este largo confinamiento. Desde que saliera en la prensa catalana hace semanas que es uno de los objetivos del Sevilla. Sin embargo, de momento, el propio jugador descarta movimientos. "A mí no me ha llamado nadie, ni del Barcelona ni de otro club", declaró el balcánico en su paso por 'El Partidazo de Movistar', en #Vamos.

Con un año más de contrato, Rakitic busca, a sus 32 años, un destino que le asegure el protagonismo que ha perdido en los últimos tiempos en el Camp Nou, una relevancia que tendría, sin duda, en un Sevilla que anhela el regreso de uno de sus hijos pródigo. No obstante, por ahora, no tiene novedades de Nervión. "Monchi tampoco me ha llamado... no sé si es porque ha perdido mi teléfono", bromea, entre risas, dejando totalmente claro que era 'guasa', pero dejándola caer con picardía.

El futuro del croata también se está viendo condicionado por el convulso clima institucional que atraviesa el Barcelona, viendo Bartomeu, presidente blaugrana, cómo ha dimitido buena parte de su directiva. Rakitic, incluso, no descarta cumplir el año que le resta de contrato, como ha señalado en otras intervenciones, aunque ironiza con el actual ambiente de la planta noble culé: "Están pasando muchas cosas, es verdad. A lo mejor por tener otras cosas que hacer, a mí no me ha llamado nadie para nada".

Bromas e ironía aparte, el medio ofensivo subraya que no quiere dejar una imagen de 'rebelde'. Reitera que su mayor deseo es continuar disfrutando con el balón, pero siempre encarando la situación cara a cara: "No tengo ninguna noticia, esa es la verdad. Tengo muchísimas ganas de seguir trabajando con el nuevo cuerpo técnico y con los compañeros para luchar por ganar títulos", apostilló, añadiendo que: "No quiero dar la imagen de que estoy enfadado, porque no es así. Estoy muy tranquilo y muy contento en el sitio que estoy, pero claro, aquí hay dos partes y queremos hacer las cosas bien. Yo no voy a forzar nada. Si tenemos que hablar o estudiar varias opciones, lo hacemos, pero siempre conversando y buscando una solución que sea la mejor para todos".

Por último, Rakitic, eso sí, puntualiza que no le gustaría enterarse de su futuro por fuentesindirectas. "Claro que no quiero enterarme así (en referencia a la prensa). Firmé un contrato para cumplirlo y esa es mi idea hoy, no tengo noticias de nada más", subrayó el croata.