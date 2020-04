Los goles del Sevilla, cómo y dónde

A medida que ha transcurrido la temporada, sobre todo en la última fase, el Sevilla de Lopetegui ha ido mejorando en la asignatura pendiente que arrastraba desde el principio, la profundidad en ataque y la generación de peligro. El equipo mandaba en la posesión y se instalaba durante múltiples fases del partido en territorio rival pero no hallaba la forma de cristalizar ese control en ocasiones, abusando del toque en horizontal o de los balones colgados desde la banda sin una mayor elaboración para desarbolar a la defensa rival. No obstante, en la segunda vuelta los nervionenses han crecido en este sentido como se refleja en que casi ha duplicado su media de goles en 2020, lo que le ha permitido alcanzar el parón en la tercera posición y con pasaporte para Champions si finalmente no se reanuda el campeonato.

En total, en los 27 partidos disputados los blanquirrojos han marcado 39 goles, cuya naturaleza refleja perfectamente cómo ataca el Sevilla y brinda argumentos para analizar cuáles son sus puntos fuertes y los débiles que debe reforzar para aumentar sus recursos de cara a portería. No en vano, más de la mitad de los tantos, 21, han llegado con juego abierto, es decir con jugadas por banda, sin lugar a dudas el principal arma de un Sevilla que se proyecta especialmente por la derecha, en la que Navas y Ocampos forman una sociedad letal, si bien con la llegada de Suso el argentino se ha desplazado a la izquierda, lo que ha equilibrado un poco los costados.

El 40% del ataque nervionense se ha llevado a cabo por la diestra, lo que le convierte en el segundo equipo que más exprime esta flanco por detrás de Athletic (41%) y Valencia, mientras que por la izquierda se ha prodigado un 36%, más que por el centro, limitado al 23%, entre los porcentajes más bajos de Primera. Y es que los de Lopetegui inician por dentro para romper por fuera y terminar habitualmente con balones al área.

La segunda fuente de goles del Sevilla apunta durectamente a la pizarra de Lopetegui, pues se trata del balón parado. En Nervión se ha recuperado un arma que se perdió durante varias temporadas en la que solían terminar en nada los saques de falta o de esquina. De hecho, se erige en el equipo de LaLiga que más provecho ha sacado a esta faceta del juego, con 10 goles, los mismos que el Barcelona pero con un porcentaje mayor del total. Un cuarto de las dianas han llegado de esta manera, lo que habla bien del trabajo del técnico en este sentido.

Todo lo contrario ocurre en un apartado en el que el Sevilla destacaba no hace mucho tiempo y que se erigía en su principal recurso, el contragolpe. Una vía que sin embargo ahora se antoja prácticamente residual como apunta la estadística, por un lado por la filosofía de juego de Lopetegui, que antepone la conservación del balón, y por otro porque no sobra la velocidad en la plantilla. Se fichó a Rony Lopes para potenciar este aspecto en un plantilla no sobrada de velocidad pero apenas si ha disfrutado de protagonismo. Así las cosas, sólo tres de los 39 goles sevillistas han llegado a la contra. Eso sí, la coordinada presión arriba del equipo sí ha permitido robos en zonas de peligro que han terminado con el esférico en la red contraria. La lista de tantos se completa con cuatro desde el punto de penalti y uno en propia puerta.

En este radiografía de las vías por las que caen los goles sevillistas, también merece la pena detenerse en las zonas de los remates, porque también resulta revelador y cuadra perfectamente con lo desmigado anteriomente. Se aprecia el afán dominador de los nervionenses por el número de intentos de remates (13,1 por choque), el cuarto tras Real Madrid, Villarreal y Osasuna, lo que no conlleva necesariamente precisión, pues ni la tercera parte terminan entre los tres palos (4,6). Llama la atención que la mayoría de los ensayados se concentran en el área de penalti, una zona en la que ha rematado 8,2 veces por partido para un total de 221 remates de sus 354, sólo superado por el Real Madrid, con 228 (8,4 por duelo).

Este dato contrasta con su escasa producción desde fuera del área, faceta en la que ocupa la zona la tabla de la clasificación, únicamente por delante de Alavés, Valencia y Celta, 3,8 disparos por encuentro, resultado de que apenas finaliza por el centro. Con la llegada de Suso se ha avanzado un ápice en este aspecto, pues el gaditano no se lo piensa demasiado. Por último, en el área pequeña, promedia 1,1 remate por duelo, el tercer registro más alto tras Osasuna y Real Madrid, con un total de 31.

Como no podía ser otra forma, huelga decir que el Sevilla se erige en el equipo de LaLiga que más centros realiza en ataque, con 24 por encuentro. Únicamente el Real Madrid y del Eibar le pueden seguir el ritmo con 23, reflejo de una propuesta ofensiva muy definida tal y como muestran las estadísticas pero más rica a medida que la competición se ha adentrado en la segunda vuelta.