Nervión lleva 34 años esperando un día así

Este jueves, 7 de mayo, se cumplían 34 años desde la primera y hasta ahora última final europea acogida por el Ramón Sánchez-Pizjuán, un estadio que como informó hace unos días este periódico, ya ha retomado las obras que están realizando para adecuar sus instalaciones para ser la sede de la Europa League 20/21.

Tal día como el de ayer del año 1986, el coliseo de Nervión era testigo directo de cómo el Steaua de Bucarest rumano se proclamaba campeón de la entonces llamada Copa de Europa, tras vencer en la tanda de penaltis al F. C. Barcelona. Tras el 0-0 en noventa minutos, la tónica se repitió en la prórroga y hubo que recurrir a la 'lotería' de los penaltis. Ahí, los rumanos fueron más efectivos y acertaron en dos de sus cuatro disparos; mientras que el club catalán falló todos sus lanzamientos, siendo detenidos por el portero Helmuth Duckadam, que terminaría siendo la figura del partido, y conocido después como 'El Héroe de Sevilla'.

Desde aquel día, el club sueña con poder acoger otra gran final continental, algo que por fin podrá vivir el próximo año, en su competición fetiche. Eso sí, si LaLiga termina como está, los blanquirrojos, el club más laureado de este torneo, no podrán optar a levantar ante su gente su sexto entorchado; a no ser que su aventura en la Champions -aún por certificar en estas once últimas jornadas- sea efímera y no logre superar la Fase de Grupos.