Castro-Montes y el nuevo caladero de Monchi

Con la atención puesta en el regreso de LaLiga, pues de su reanudación dependerá en buena medida la salud económica de los clubes, en el Sevilla FC no se ha dejado de trabajar en todo este confinamiento de cara al próximo curso, aun conscientes de todas las incertidumbres que rodean en estos momentos al próximo mercado de fichajes.

En la planificación de Monchi, pese a todo, hay varios frentes muy claros. Y uno de ellos, como ya desveló ESTADIO, pasa por reforzar ambos laterales, dejando la gran inversión para el costado izquierdo, pues la continuidad del cedido Reguilón no es sencilla y todo apunta a que Escudero hará las maletas.

En la derecha, por su parte, se seguirá confiando en el incansable Navas, pero a su vez es evidente la necesidad de traerle un competidor, para lo que se buscan jugadores de un perfil más económico. Tal puede ser el caso del joven belga, de origen español, Alessio Castro-Montes, valorado por la web especializada Transfermarkt en 2 millones de euros.

Esta cifra, como siempre, no es más que un precio orientativo, que puede dispararse en función de la competencia y la capacidad negociadora de su club. Y en el primer caso, ya se sabe que el Sevilla FC no es el único que le sigue. El interés nervionense lo ha destapado el diario belga La Dernière Heure, que apunta asimismo a otros dos clubes españoles, sin citarlos, y a otros dos alemanes: Stuttgart y Borussia Mönchengladbach.

Todos ellos han puesto sus ojos en este joven futbolista de sólo 21 años que llegó al Gent el verano pasado, procedente del Eupen, a cambio de 1,2 millones de euros, destapándose en esta temporada que ya ha concluido en Bélgica con dos goles y cuatro asistencias en 31 partidos oficiales, incluidos ocho en competiciones europeas.

Formado en el Anderlecht y el St. Truiden, Castro-Montes tiene contrato en vigor hasta 2022. Y este hecho juega a favor de su club, que por ahora no ha recibido ofertas y desliza no tener intención alguna de desprenderse de uno de sus mejores futbolistas. Otra cosa es que pueda verse obligado a ello para paliar los efectos de la crisis que azotará a todo el mundo del fútbol. Y no parece casualidad que, como informa Voetbal Nieuws, ya esté estudiando diferentes alternativas para su lateral diestro, como es el caso de Reggie Cannon (Dallas FC), Jelle Bataille (Ostende) y Alessandro Ciranni (Mouscron).

Castro-Montes, por su parte, puede desenvolverse también en posiciones más adelantadas e incluso por la izquierda. Y no hay dudas de que Monchi tiene bien peinado el mercado belga. Sin ir más lejos, del Gent también gusta el canadiense Jonathan David, mientras que del Genk se ha fijado en el lateral Maehle y el central Jhon Lucumí, amén de ser vinculado de nuevo Ianis Hagi, ahora cedido en el Rangers.

La lista no acaba ahí, pues recientemente también fueron relacionados Lokonga (Anderlecht) o Vanaken (Brujas). Como la Ligue 1 francesa, donde casi siempre pesca, podría ser el nuevo caladero de Monchi.