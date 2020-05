La hoja de ruta del Sevilla para los laterales de la 20/21

Tiene Monchi, director deportivo del Sevilla FC, mucho trabajo por delante este verano. El habitual ajetreo de los meses de mercado estará marcado en esta ocasión por la crisis económica que provocará la pandemia de la Covid-19 y que afectará de lleno a las desorbitadas cifras que se manejan verano tras verano en el fútbol.

Pese a todo, habrá muchos movimientos en forma de cesión y quizá algo menos en traspasos. Al fin y al cabo, el Sevilla es un club especialista en moverse bien en el mercado para fichar a buen precio y en no dejarse llevar en pujas que finalmente se vuelven desorbitadas. No lo hizo en el pasado y no lo va a hacer en el presente. Por ello, Monchi y su equipo de trabajo tienen trazado un plan definido para reforzar ambos laterales.

En la banda izquierda, ahora mismo el Sevilla cuenta con dos laterales pero es muy probable que ninguno de ellos esté para la temporada 2020/2021. Uno, Sergio Reguilón, porque está cedido sin opción de compra y volverá al Real Madrid. Allí parece que tampoco tiene sitio, pues Mendy es intocable para Zidane y Marcelo ya ha dejado claro que no quiere salir del conjunto blanco. De esta forma, se podría reabrir la posibilidad de una segunda aventura de Reguilón en Nervión, donde cuenta con la confianza de Lopetegui y se siente valorado, pero el madrileño tiene muchos pretendientes y no sería una operación que se vaya a resolver fácilmente ni al comienzo del mercado.

El otro lateral zurdo es Sergio Escudero. Tras cinco temporadas en el Sevilla FC, el capitán ha perdido mucho protagonismo esta campaña y a partir del verano afrontaría su último año de contrato en Nervión, eso, si no sale. Y es que en la planta noble del Sánchez-Pizjuán escucharán las ofertas que lleguen por el vallisoletano, que cuenta con el interés de algunos clubes españoles para ficharlo este próximo verano y cuyo futuro está muy claro.

Ante esta tesitura, el Sevilla tiene claro cuál es el plan a seguir: una fuerte inversión en el lateral zurdo y un competidor para Navas en el diestro. Se van a reforzar tanto el lateral diestro como el siniestro, pero el mayor desembolso estará destinado para el carril izquierdo. Monchi entiende que Lopetegui necesita un titular indiscutible para esa banda zurda que podría quedarse huérfana este verano y por ahí encajaría el interés del técnico vasco por el lateral del Oporto Álex Telles. No es el único candidato a reforzar ese puesto ni mucho menos, pero sí de los más complicados por la competencia.

Para fichar un titular para varios años y competir en la Champions, si finalmente se logra dicha plaza, habrá que rascarse el bolsillo. Otro de los nombres que ha salido a la palestra ha sido el del francés Layvin Kurzawa, que saldrá libre del PSG este verano pero que exige una prima de fichaje de 10 millones de euros. Incluso en la secretaría técnica blanquirroja tienen muy en cuenta la irrupción del prometedor canterano Pablo Pérez, que este año ya viajó con el Sevilla para el partido de Liga ante el Getafe y que podría ser una opción real para que siga creciendo ya en la elite bajo la sombra del titular que se fichará.



¿Y para el lateral derecho?

Jesús Navas cumplirá 35 años el 21 de noviembre, pero el palaciego tiene un físico privilegiado y ha demostrado ser uno de los jugadores más en forma del plantel nervionense, por lo que según ha podido saber ESTADIO Deportivo, la dirección deportiva ha descartado hacer una fuerte inversión en esa demarcación, aplazándola al verano de 2021 cuando Navas ya esté a las puertas de los 36 años.

Pero eso no quiere decir que no se vaya a reforzar. La temporada será exigente con tres competiciones y cargada de partidos, por lo que se podría apelar a la misma fórmula que este año ha funcionado con Reguilón, es decir, buscar una cesión, incluso sin opción de compra, un traspaso asequible o bien un refuerzo a coste cero.

Monchi maneja nombres suculentos como el de Álvaro Odriozola, cedido por el Real Madrid al Bayern de Múnich en el pasado mercado invernal o un agente libre como el belga Thomas Meunier, que acaba contrato con el PSG y que gusta a Monchi desde su etapa en el Brujas, aunque el abanico de Monchi es mucho más amplio.