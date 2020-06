El sevillismo sí entonará el himno del centenario en el derbi

LaLiga se reanudará el próximo 11 de junio en el Sánchez-Pizjuán con el esperado derbi entre Sevilla FC y Real Betis. Será la primera de las once finales en las que los de Lopetegui deben confirmar su billete para la próxima edición de la Champions, para lo que no podrán contar con el aliento de su afición en los seis partidos que restan por disputar en el coliseo de Nervión.



Para combatir la frialdad de los estadios vacíos, hay iniciativas de todo tipo, como llenar la grada con siluetas de aficionados que no rugen, pero al menos acompañan. Y en el caso del Sevilla FC, no se quiere perder la magia que envuelve a la 'Bombonera' en los momentos previos de cada encuentro, cuando el sevillismo entona a coro el himno del Centenario.



Para ello, desde el club han lanzado una campaña bajo el lema 'Te quiero, mi Sevilla. Mi querer es tu poder', con la que se pretende "mantener a los sevillistas en guardia en esta importantísima recta final de la temporada", solicitando su apoyo, aunque no puedan acudir al Pizjuán, para luchar por los objetivos marcador.



Para ello, se pide que los aficionados utilicen el hashtag #MiQuererEsTuPoder y suban sus vídeos cantando el himno, los cuales serán proyectados en los LED y los videomarcadores del estadio justo antes de que cada partido para que los jugadores sientan ese calor.



Y para tocar la fibra del sevillismo, la campaña se sustenta en un vídeo narrado por la inconfundible voz de Antonio García Barbeito, pregonero del Centenario, que anima al sevillismo a seguir alentando a su equipo: "No podremos animarte en nuestro estadio pero nos sentirás como nunca, porque a veces no hace falta estar cerca para estar unidos".