Llamamiento de prudencia de Monchi a la afición del Sevilla de cara al derbi

Monchi es una de las voces más autorizadas en el Sevilla FC, si no la que más, y haciendo uso de ese rol de líder, el director general deportivo nervionense, se ha unido a un llamamiento a la responsabilidad ciudadana. En este sentido, ha pedido a los aficionados, a los de su equipo y también a los del Betis, que eviten concentraciones masivas de cara a apoyar a su equipo en el derbi de este jueves en el Ramón Sánchez-Pizjuán (22.00 horas), debido al alto riesgo de contagio por coronavirus que podría entrañar este tipo de reuniones multitudinarias.

"Hay una normativa que permite un número concreto de la gente que puede reunirse gente y lo ideal es que lo vea cada uno en su casa y anime desde su casa", ha recomendado Monchi en una entrevista en Deportes Cuatro, donde ha vuelto a demostrar que es el mejor portavoz que puede tener su equipo. Así, tras rebajar la tensión del cruce de declaraciones entre históricos de los dos equipos hispalenses días atrás, ahora reclama también un poco de cordura a la hinchada.

"Pido que respetemos la situación. No se puede venir al campo y no se pueden producir aglomeraciones. Tenemos que seguir las pautas que hemos seguido hasta ahora y a ver qué dicta el Gobierno y Sanidad", ha continuado Monchi, en referencia a la posibilidad de que se permita la entrada de público en las próximas semanas: "Nos ha ido bien así y vamos a seguir esta línea. Lo importante no es que vuelva el aficionado, lo importante es que pueda volver dentro de los estándares de sanidad necesarios".

Monchi no es primer dirigente del Sevilla que se expresa en este sentido. Hace unos días, el presidente, José Castro, ya pidió "prudencia" en una conferencia de prensa telemática y consideró "muy precipitado" que en las jornadas más próximas pueda haber público en los estadios. "Aunque ojalá sea posible cuanto antes", dijo.

El mandatario nervionense recalcó que la ciudad "más futbolera de España debe estar a la altura de las circunstancias", por lo que solicitó que en la actual situación no haya concentraciones masivas. "Es algo que nos preocupa y nos ocupa al club y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que son los que tienen la competencia, aunque deseo que todo vaya por cauces normales", agregó.

El entrenador del conjunto nervionense, Julen Lopetegui, también se ha referido a este asunto y ha destacado la importancia de "cumplir todas las normas", y está convencido de que el grado de concienciación de la población es muy alto y de que "así se hará". En este sentido, admitió el error de sus jugadores en la famosa barbacoa, pero destacó su arrepentimiento y pidió pasar página después de aprender de esta equivocación.

En el eterno rival, el llamamiento es el mismo. "El partido de la COVID-19 lo ganamos entre todos. Por favor, continuemos siendo responsables y actuemos cumpliendo todas las medidas de prevención. El jueves, quédate en casa y no vayas al hotel de concentración a despedir a nuestros jugadores. Evitemos las aglomeraciones", resalta este lunes el Betis a través de su perfiles en redes sociales. Ya el domingo, la Federación de Peñas Béticas difundió un comunicado en el que pide que no se produzcan concentraciones de hinchas.