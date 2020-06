Las opciones del Sevilla si Suso no llega al derbi y las dudas sobre el '9'

La cuenta atrás de El Gran Derbi afronta ya sus últimas 72 horas con Sevilla FC y Real Betis ultimando los preparativos para la cita de este jueves a las 22:00 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Para el que será el encuentro reinaugural de LaLiga después de tres meses de parón por la pandemia de coronavirus, el verdiblanco Rubi asegura tener "bastante perfilado" el once inicial; mientras que el blanquirrojo Julen Lopetegui, aunque también con una idea definida, sigue esperando a saber si podrá contar con Suso.

Si supera sus molestias en una rodilla, este lunes se ha ejercitado con el grupo, todo apunta a que será de la partida. Formaría en la banda derecha, por delante de Jesús Navas después de que Lopetegui desplazase a la izquierda a Ocampos para hacerle sitio al mediapunta gaditano, todo un fijo para el técnico nervionense desde que llegó en enero procedente del Milan. En caso contrario, si su dolencia persiste y no puede estrenarse en un tipo de partidos que se le suelen dar bien, se abre un amplio abanico de opciones: salir con dos delanteros y que uno caiga al costado, alinear a un extremo puro o apostar por un interior.

Este último caso se refiere a perfiles como los de Óliver Torres o Franco Vázquez, a quienes el preparador vasco ha usado en banda en numerosas ocasiones, buscando el control de la posesión, los pases filtrados o las diagonales que suele hacer Suso. El extremeño es muy dinámico y el argentino esconde, retiene y protege muy bien el balón. Ambos, además, entienden a la perfección esa función de recibir pegados a la cal e internarse para dejar libre un pasillo para la velocidad y el largo recorrido de los carrileros sevillistas.

La segunda vía de Lopetegui en un Sevilla sin Suso sería buscar a un jugador específico de banda, ya sea devolviendo a Ocampos a la derecha o manteniéndolo en la zurda y apostando en el otro costado por otro futbolista con capacidad de desborde -otro de los puntos fuertes del jugador cedido por el Milan-, como pueden ser los eléctricos pero intermitentes Nolito o Rony Lopes. Una decisión menos probable, pero también factible sería doblar el lateral en alguna banda, adelantando a Navas con Koundé por detrás o con el tándem Escudero-Reguilón en la siniestra.

La otra opción en la terna de posibles modos de sustituir una eventual baja de Suso sería la de doblar los efectivos de ataque. Bien, mediante un cambio de sistema para acompañar a De Jong o bien desplazando a la banda a algún 'nueve'. En-Nesyri tiene capacidad para jugar escorado y aún más encajaría en esa idea un Munir que no tiene minutos desde la eliminación copera en Mirandés, en el mes de enero. Es decir, a los tres meses de parón obligado, el hispano-marroquí une otro mes y medio de 'castigo'.

No está claro quién debe ser el delantero del Sevilla



Independientemente de lo que ocurra con Suso, la elección del delantero centro referencia en el encuentro ante el Betis es otra de las incógnitas que debe resolver un Lopetegui con el resto de puestos casi decididos. En este sentido, ESTADIO Deportivo ha pulsado la opinión de los aficionados a través de la #EncuestaEDHelvetia y, a la pregunta de ¿Qué delantero del Sevilla debe ser titular en el derbi?, el resultado no ha podido estar más igualado.

Un 39 por ciento de los votantes se decanta por En-Nesyri, héroe ante Osasuna con un doblete (el segundo, en el alargue) en el último partido del Sevilla en Nervión el pasado 1 de marzo. Por su parte, casi en un empate técnico, un 38 por ciento mantiene intacta la confianza en un De Jong que había arrancado 2020 muchísimo más inspirado de lo que acabó 2019. El tercero en discordia sería Munir, que ha recibido un 23 por ciento de los votos, cifra para nada despreciable y que demuestra que hay un sector de la afición que reclama ver más en acción al segundo máximo goleador de la plantilla.

El ex del Barcelona suma, uno más que el internacional holandés y tres más que el ex del Leganés (que llegó en enero y suma cuatro tantos en sólo once partidos) yque acumulabacuando la Covid-19 decidió pulsar bruscamente el botón de pausa.