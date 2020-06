Ocampos, el mejor del Sevilla: "Marcar en un derbi siempre es especial"

Lucas Ocampos fue protagonista del derbi durante la previa, por unas molestias en el abductor que le impidieron entrenarse con normalidad durante la última semana y que le convertían en seria duda hasta última hora, y también en el partido. El argentino, que ya fue decisivo con un gol en el primer duelo cainita de la temporada en el Benito Villamarín (1-2) fue el mejor jugador del Sevilla FC en el duelo en el Sánchez-Pizjuán, que desniveló con un gol de penalti y una asistencia de tacón en el definitivo 2-0, de Fernando.

Preguntado por las cámaras de Movistar por si fue intencionado, el extremo sevillista se ha mostrado muy sincero. "¡Que va, tengo la suerte de que entra Fernando y hace gol", ha admitido, al tiempo que reconocía que "poder marcar en este tipo de partidos siempre es especial". Su tanto fue de penalti, en una jugada muy protestada por los verdiblancos y en la que el '5' blanquirrojo prefiere no entrar: "Yo voy para atrás y la verdad es que no he visto nada".

Ocampos entiende su gol (ya van 11 en LaLiga, 13 en total), su asistencia y el triunfo de su equipo como el premio a su esfuerzo para llegar a tiempo de ser de la partida: "Ha sido una semana muy complicada para mí. Estaba un poquito tocado, pero trabajé mucho para poder llegar y no perderme un partido tan importante". "Todo el equipo ha jugado muy bien. Salimos bien, supimos sufrir y fuimos fuertes mentalmente", ha añadido, restando importancia a su sobresaliente actuación individual y dando todo el mérito al esfuerzo colectivo.

"Pudimos marcar primero y a partir de ahí pudimos manejar el partido. Nos tocó pegar primero y con un gol a favor ya fue más fácil, pero ellos pelearon hasta el final, son un gran equipo y sabíamos que no sería sencillo ganar, pero volvemos y seguimos en la buena línea hacia el objetivo", ha señalado, antes de dedicar el triunfo a la afición, a la que echó mucho de menos.

"No tuve posibilidad de jugar un derbi con la gente de este estadio, así que se lo dedicamos a ellos que no pudieron estar, pero que nos hicieron llegar muchos mensajes de ánimo y nos dieron mucha fuerza para ganar. Este triunfo va para ellos y para nosotros, que hemos trabajado muy bien durante el confinamiento", ha concluído.