Castro, y la Champions: "Los aficionados han sufrido y esto es para ellos".

Pepe Castro, presidente del Sevilla FC, ha analizado la temporada una vez conseguido el objetivo de la Champions tras la derrota ayer del Villarreal a manos de la Real Sociedad. El mandamás nervionense se ha mostrado "orgulloso" como cualquier sevillista en el día de hoy. "Los jugadores han demostrado su profesionalidad, físicamente hemos superado a todos los equipos, y eso es una parte importante de los resultados. Además han tenido el compromiso y la grandeza para entender la situación económica y llegamos a un acuerdo con ellos. La entidad tenía que ser sostenible, y hay que agradecerlo a los jugadores que están cedidos y que también han cedido en sus emolumentos, todos ellos han entendido el problema y eso es para estar orgullosos, que es como se sienten hoy todos los sevillistas", ha dicho el utrerano en SFC Radio.

El máximo mandatario blanquirrojo ha querido también acordarse de todos los empleados del club que lo han pasado mal y de todos los aficionados sevillistas que no han podido estar cerca de su equipo. "Me acuerdo de todos los empleados del club, tenemos que dar las gracias a los empleados, también hemos cuidado de ellos, los empleados de márketing, los que cuidan el césped, los de comunicación... A nadie se le escapa que los futbolistas son los que dan las alegrías pero todos somos un equipo. Todos estamos representados también en el consejo, todos somos parte, si miramos en la misma dirección seguiremos creciendo, eso no es un deseo, no pararemos de crecer, eso está escrito, y seguiremos haciendo felices a nuestros aficionados. Todo lo que hemos hecho es por y para ellos, yo soy sevillista como ellos, y el no poder ver a su equipo un jueves y un domingo es horrible, solo por la televisión, y no es lo mismo porque eso faltaba en el estadio. Ojalá que pronto puedan volver a estar en nuestro estadio, se nos ha hecho raro sin escucharlos en momentos complicados. Los aficionados han sufrido esto, y esto es para ellos", ha reflexionado Castro, que ha tratado otras cuestiones.

Confianza ciega en Lopetegui: "Era un año difícil, complicado, con muchas caras nuevas, con críticas feroces al nuevo entrenador antes de su llegada, pero se ha mantenido una claridad meridiana con el entrenador, además ha demostrado ser un líder en el vestuario, un enfermo de su trabajo y que vive en la ciudad deportiva. No es broma, echa ocho, diez y doce horas allí, yo no entendía las críticas feroces al principio pero se ha demostrado que hemos acertado plenamente".

Una temporada difícil con la pandemia: "Hemos sido modélicos en la pandemia, los jugadores se han cuidado en sus domicilios, les aportamos herramientas a los jugadores, han entrenado con todo ese protocolo tan complicado, todos pensando lo que nos jugábamos en esos once partidos, ha empezado LaLiga y no hemos perdido ningún partido, en Champions dos jornadas antes y eso se consigue a base de calidad y de trabajo, de esfuerzo y constancia, como es el Sevilla, y todavía quedan esos dos partidos para intentar conseguir esa tercera plaza".

Y queda la Europa League: "En un año tan complicado el club ha cerrado los puños y se ha unido, ha sido más fuerte, desde casa, cumpliendo el protocolo, los jugadores han sido capaces de entender eso para estar preparados para la vuelta. Ahora queremos aumentar nuestras vitrinas y nuestra puntuación UEFA, vamos a Alemania a por todas".

El Sevilla del futuro: "No hay techo, a sabiendas de que nuestro fútbol, por tanta competencia y con dos clubes enormemente poderosos, ser terceros para nosotros sería como ser campeones de LaLiga, lo demás es muy difícil, pero no vamos a parar de poner las estructuras necesarias para tener un mejor equipo cada vez. Ojalá en algunos años podamos hablar de otras cosas, claro que hay que soñar, tenemos que soñar, no sé cuántos años tardaremos, pero vamos a intentarlo. Vamos a poner todo de nuestra parte, es muy difícil pero tenemos que seguir soñando con ello".

Qué supone volver a la Champions: "Significa consolidarnos, es muy difícil por la competencia del fútbol español, pero para nosotros lo bueno sería consolidarnos en Champions, es lo que buscamos".

Y con críticas a los delanteros: "Nadie puede discutir el caudal de goles de nuestro equipo, somos de los cinco más goleadores, firmamos delanteros para hacer goles y no han hecho todos los que queríamos, en enero tirando de ambición compramos otro delantero para hacer goles, pero el equipo son todos, también marcan goles los centrocampistas, y eso está ahí. Los delanteros no han hecho muchos goles pero han trabajado por el equipo y los resultados están ahí, ya tenemos el gusanillo de la Champions".