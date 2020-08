La emocionada promesa de Rony Lopes tras fallecer su madre: "Te haré sentir orgullosa"

Duro mazazo el que ha recibido este fin de semana Rony Lopes. Justo cuando el internacional portugués de origen brasileño recuperaba la sonrisa después de un año muy complicado, la vida le ha propinado un golpe de los que cuesta reponerse. Su madre ha fallecido y el jugador cedido por el Sevilla FC en el Niza quiso tener un gesto público con ella, cargado de dolor y emoción.



Hace sólo cuatro días que el de Belem recuperaba la ilusión tras salir de un Sevilla donde no ha contado en absoluto para Julen Lopetegui y donde pasó malos momentos que hicieron también sufrir a los suyos, orgullosos y felices por ver la alegría, la motivación y la ausencia total de rencor con la que Rony había llegado al Niza, que se ha guardado una opción de compra al término del préstamo.



Precisamente eso, que su madre no le haya podido ver disfrutando de nuevo del fútbol en la Ligue 1, es una de las cosas que más rabia y frustración le generan al extremo, que le ha dedicado unas sentidas palabras en sus redes sociales acompañadas de dos fotografías junto a una de las personas más importantes de su vida: "Sin palabras... Estabas tan feliz de verme jugar de nuevo, de verme hacer lo que más me gusta".



"Estabas tan orgullosa de la gente en la que nos convertimos Daniela, Gabriel y Papa. Es difícil entender por qué, pero sé que el cielo ha ganado una estrella y que siempre nos estarás observando y dándonos fuerzas. Continuaremos haciendo lo que nos enseñaste, ser fuertes y luchar por nuestros objetivos, por nuestros sueños. ¡Te haré sentir orgullosa de mí, madre! Mi amor por ti es eterno y estarás por siempre en mi corazón. ¡Todo por ti! ¡Te amo!", escribió en su Instagram. Descanse en paz.