El primer día de Rony Lopes en Niza: pruebas, entreno y una presentación sin rencor hacia el Sevilla

De disfrutar del ocio durante sus vacaciones en Marbella, al ajetreo que añoraba desde hace meses. Rony Lopes no ha parado en las últimas 48 horas, desde que el miércoles pasado el Sevilla FC, el Niza y el propio futbolista hiciesen oficial su cesión al conjunto de la Costa Azul para la temporada 20/21. Nada más ultimarse el acuerdo, el internacional portugués viajó a tierras galas, donde este jueves ha tenido una agenda muy cargada.

Tras pasar las pertinentes pruebas médicas, se ejercitó en sesión matinal con sus nuevos compañeros para justo después pasar por la sala de prensa del OGC Niza para posar antes los medios de comunicación y ser presentado oficialmente. En su puesta de largo, Rony Lopes estuvo acompañado por el presidente de la entidad francesa, Jean-Pierre Rivère, y por el entrenador un Patrick Vieira que estuvo muy pendiente del futbolista prestado por el Sevilla durante el instenso trabajo matunino y que ya le conoce bien, pues coincidieron en el Manchester City hace cinco años.

"Es un jugador entusiasta, siempre es el primero en llegar al entrenamiento y el último en irse. Es un jugador que ama el fútbol y trabajará tan duro como sea necesario para tener éxito". "Ha cambiado mucho de equipo y hoy es un jugador mucho más maduro (que cuando estuvo en el City). Ahora lo que necesita es crecer en confianza y experiencia en un equipo con el que pueda alcanzar su potencial. Es un placer tenerlo con nosotros", comenzó Vieira.

"Está acostumbrado a jugar en banda, pero en el City también jugó de mediapunta e incluso de mediocentro. Es muy bueno en el uno contra uno y puede marcar goles y brindar asistencias", continuó el entrenador, que reveló que no tardará en debutar. Si no juega este sábado contra el FC Dac, podría debutar en Rouge et Noir el 8 de agosto contra el RB Salzburg: "Tiene que trabajar duro para volver a su mejor nivel. Le daremos tiempo para trabajar duro para que pueda estar listo para el primer partido de la temporada de la Ligue 1 contra Lens. Hay muchas posibilidades de que juegue unos minutos contra Salzburgo", manifestó Vieira antes de ceder la palabra al protagonista del acto.

En sus primeras declaraciones como futbolista del Niza, Rony Lopes se mostró motivado y lanzó guiños a su nueva afición: "Estoy encantado de unirme a un club con un proyecto ambicioso y un equipo que quiere ganar, exactamente lo que estaba buscando después de una temporada en la que aprendí mucho en el Sevilla". Después de jugar con Lille y Mónaco contra el Niza, tiene buenos recuerdos de los derbis de la Costa Azul: "Sé que los aficionados siempre están detrás del equipo. Cuando jugamos con el Mónaco, siempre lo dieron todo".

opción de compra (no obligatoria, puntualizan los nervionenses) al finalizar la próxima campaña. unos 20 millones de euros, algo menos de lo que costó ficharlo del Mónaco el verano pasado. Cabe recordar que Rony Lopes está cedido un año en el Niza, pero el cuadro rojinegro se reserva una(no obligatoria, puntualizan los nervionenses) al finalizar la próxima campaña. Según ha trascendido , la misma sería de, algo menos de lo que costó ficharlo del Mónaco el verano pasado.

Pese a su ostracismo con Julen Lopetegui, Rony Lopes. "Mantengo una. Fue una buena experiencia. A veces las cosas funcionan, a veces no.allí. Pero eso está ya detrás de mí y ahora estoy enfocado en el Niza.", concluyó.