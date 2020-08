Un ambicioso Castro analiza el partido, Lopetegui, Gudelj, Del Nido...

Optimista, ilusionado y ambicioso. Ésa ha sido la imagen que el presidente del Sevilla FC., José Castro, ha transmitido justo antes de que el club de Nervión regrese a Europa con una eliminatoria ante la Roma que definirá su camino hacía la soñada sexta Europa League.



¿Qué sensaciones tiene antes del partido?

Sólo puedo tener buenas sensaciones, porque es nuestro torneo y donde nuestro equipo se transforma cuando es necesario. Y también porque ha sido una temporada muy buena. Estar en Champions es conseguir el objetivo

¿Cómo se encuentra el equipo?

Estamos muy ilusionados con lo que viene, con conseguir la Europa League. Hay ocho equipo que piensan igual que nosotros, pero vamos a ir a por ella con todoa nuestra fuerza. Como después de la pandemia, cuando el equipo ha demostrado su fortaleza, se ha venido arriba y no ha perdido un solo partido. El equipo llega bien, con muchas ganas y con esa ilusión que nos transmiten tenemos que contestar a todos los sevillistas

¿Qué le transmiten los jugadores?

Los jugadores me han transmitido ilusión, muchas ganas de conseguir algo importante, continuar con esa senda de buen juego de final de temporada y, sobre todo, alegría. Escucho comentarios como el de Jordán que decía que habían entrenado como bestias. Eso es fruto de la ilusión, fruto de estar en un club con la exigencia de éste para todas las competiciones, pero si cabe más en ésta que es la que nos dio tantas alegrías. Sólo pudo transmitir a los aficionados lo que transmite la propia plantilla: ilusión, coraje, ganas de que llegue el partido... A muchos equipos le gustaría estar aquí y no están. Nosotros estamos. Hay que estar orgullosos.

¿Cómo ha afectado el positivo de Gudelj?

Son cosas que pueden ocurrir a pesar del estricto protocolo que el club lleva durante la Liga y luego, dentro de lo malo, sólo ha ocurrido con un jugador. Es una pena porque estaba en un gran momento de juego. Vamos a seguir con ese protocolo para que no haya más casos y espremos que Gudelj vuelva pronto.

¿Puede ser más fácil ganar la UEL en la Final a Ocho?

Es más factible porque son menos partidos, pero igual que pensamos nosotros también piensan así los rivales, que tienen categoría, son importantes. El césped dará o quitará razones.

¿Cómo afecta haber podido entrenar juntos tan pocos días?

Nos habría gustado que justo después de LaLiga se hubiera jugado, pero no podía ser. No queremos pretextos, queremos trabajo y queremos ganar hasta donde podamos. Los jugadores así lo piensan y ojalá seamos capaces de conseguirlo

¿Qué sería para usted, como presidente, ganar la sexta Europa League?

Sería igual que para cualquier sevillista, porque es lo que soy, una enorme alegría. No dejo de ser un sevillista como otro cualquiera. Siempre digo que para mí el título más importante es Eindhoven. Y yo entonces no era presidente, pero fue el inicio del Sevilla europeo.

¿Cuál puede ser la clave?

Ganar. Hacer el mismo juego que hemos hecho durante la temporada en una Liga tan competitiva como la nuestra. Haciendo eso y manteniendo nuestro ritmo vamos a tener muchas oportunidades.

El movimiento accionarial promovido por Del Nido

Eso ni me ocupa ni me preocupa, lo único ahora es el Sevilla FC y esta eliminatoria para poder conseguir cosas importantes. Lo único es conseguir objetivos que queden para la historia. Lo importante es el Sevilla.

Los elogios de Fonseca, técnico de la Roma...

Es bueno que nos reconozcan lo que hemos hecho durante tantos años, pero suele ocurrir que en estos partidos los contrarios te den azúcar. Nosotros estamos aquí para ganar la eliminatoria y ser mejores. Si somos mejores lo más probable es que pasemos. Azúcar cuando se logren los objetivos.

Valoración de Lopetegui tras un año como técnico

Cuando el técnico llegó había muchas personas que no entendían que fuera la persona idónea, pero cuando hablas cinco minutos con él lo cambia todo, entiendes que es una persona seria y trabajadora, que no tiene dobleces, que te dice lo que tiene que decir, que viene a ganar... Estamos encantados con el técnico. Es un líder dentro de la plantilla al que respetan todos los jugadores. Ahora lo estamos observando cuando no hay ruido en los campos, cómo dirige a los jugadores. Sólo podemos hablar cosas buenas de él. Ojalá esté muchos años, porque si está con nosotros seguro que lograremos cosas importantes.

Un mensaje a los sevillistas

Les mandaría un mensaje de ambición, del utillero al presidente, del que arrgla el césped a la limpiadora... todos tenemos ilusión, ilusión e ilusión. Ahora hay que disfrutar estos partidos desde la televisión, pero los jugadores sienten el calor de los aficionados desde las casas. Así lo dicen. Ojalá pronto podamos disfrutar de nuestro equipo en el Ramón Sánchez Pizjuán, que cuando volvamos ya estará ccon las obras terminadas y muchas cosas arregladas que ya se irán viendo.