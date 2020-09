Castro responde a Blázquez y sólo piensa en la Supercopa.

José Castro, presidente del Sevilla Fútbol Club, ha acompañado a Óscar Rodríguez en su presentación como nuevo jugador nervionense, y como era de esperar ha sido cuestionado sobre las palabras de Andrés Blázquez, consejero de Sevillistas Unidos 2020 que junto con José María del Nido pretenden bajarlo del sillón presidencial en la junta general extraordinaria de accionistas que han solicitado. Sin embargo, el utrerano ha preferido centrarse en lo deportivo aunque ha dejado alguna que otra contestación. "Yo soy el presidente de la entidad, a 16 días de la Supercopa de Europa, creo que es de eso de lo que deberíamos estar hablando. Además estamos en el momento más importante de la temporada, con la planificación de la plantilla, lo verdaramente importante es eso. Eso es lo que yo quiero, que venga el lateral izquierdo, eso es lo que me preocupa. Ese señor pertenece al consejo de administración y es allí donde puede decir las cosas que quiera", ha dicho Castro.

Sin embargo, Blázquez realizó algunas acusaciones graves contra el actual consejo de administración y del propio presidente, como de una presunta deuda de 100 millones que han acumulado en tres años: "Reiterando que en este momento que a los sevillistas lo que nos interesa es la final de la Supercopa, de verdad alguien cree que tenemos un problema económico, yo creo que no se lo cree nadie. En la ventana de enero fuimos de los que más invertimos, hoy en día en este mercado también. La inversión nos traerá objetivos y rentabilidad".

También hablaba el representante de Sevillistas Unidos 2020 de la intención de crear un estadio nuevo en el lugar del actual, algo que Castro califica así: "Somos una entidad que quiere crecer y queremos ampliar nuestro estadio y en eso estamos. En cuanto a hacer un estadio nuevo no me lo planteo, no sé si se puede hacer un estadio nuevo en esta zona, es una inversión bestial que repercutiría en la inversión de jugadores, pero queremos ampliar nuestro estadio y vamos a ampliarlo".





Castro, sobre los PCR para la Supercopa y las medidas

El presidente del Sevilla FC también ha desvelado que en la tarde de hoy se reunirían para intentar facilitar el acceso a los PCR a la afición que viaje a Budapest y darle toda la información necesaria. "Tenemos un comité de dirección esta tarde, incluso Monchi me ha rectificado porque las cosas cambian continuamente, ahí queremos organizarlo para facilitar a los socios lo máximo posible el viaje a la final".

Y es que, en un primer momento, Castro dijo que para viajar a Budapest haría falta además de un PCR negativo en inglés o húngaro, el deber de viajar en el mismo día del partido, a lo que luego Monchi matizó: "La obligación de viajar el mismo día ya no es tal, el gobierno húngaro te permite estar como máximo 72 horas en el país, siempre con el PCR negativo y la entrada de partido, se puede ir en tren, coche o avión".

Por último, en cuanto a la posibilidad de que la prueba de la Supercopa funcione y las gradas del Sánchez-Pizjuán se puedan ir poblando poco a poco, Castro comentó: "Sin duda es un primer paso, esperamos que sea también un primer paso para que pueda haber público en LaLiga. El presidente ya ha dicho que a partir de enero es optimista para ver los estadios llenos, ojalá, el tiempo y la pandemia dirán el camino a recorrer".