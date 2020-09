Óscar, sus "ganas" por lograr grandes "grandes cosas" en el Sevilla FC y la oferta del Betis

Son muchas las esperanzas puestas en el Sevilla FC en Óscar Rodríguez, que este martes ha sido presentado oficialmente para destacar sus ganas por enfundarse la camiseta blanquirroja, en un indudable salto en su carrera, a sus 22 años, tras dos buenas campañas cedido en el Leganés, lo que le ha llevado a incluso a debutar con la selección española.

"Llego con muchísimas ganas de aprender lo máximo, sobre todo de aprender. Sé que el club me va dar muchísimo y llego con una gran ilusión", aseguró el ex del Real Madrid, que ha firmado hasta 2025 y no tiene preferencias por una posición en concreto, pues puede desempeñarse tanto en banda izquierda como de mediocentro: "Sobre todo vengo a ofrecerme al entrenador y al equipo, intentaré adaptarme a la posición en la que me ponga el míster para jugar el máximo de minutos posibles. Lopetegui me ha dado la bienvenida, pero no hemos hablado nada de lo futbolístico. Este es un equipo de Champions y está claro que la competencia es alta, pero eso nos va a venir bien a todos y nos va a ayudar a mejorar".

"Vengo con mucha ilusión y muchas ganas porque jugar en un equipo de Champions es lo que desea todo el mundo. Voy a luchar por intentar jugar el máximo de minutos y, sobre todo, disfrutar", insistió el talaverano, quien desveló que los contactos con Monchi se remontan al pasado mes de julio, mientras el equipo peleaba por su sexta Europa League: "Lo viví como un aficionado más junto a mi familia porque aunque no estaba hecho en ese momento, estaba cerca esa opción y me alegré mucho por la victoria".

En este sentido, tiempo atrás surgió también el interés del Betis, entre otros muchos equipos, pero Óscar aseguró que siempre antepuso la posibilidad de recalar en Nervión: "Sé que se escucharon varias ofertas, pero cuando surgió la del Sevilla le dije a mi agente que se centrara en esa porque era la mejor sin ninguna duda. Al final se pudo hacer y estoy muy contento. No importa ahora si pienso si tengo sitio en el Madrid o no. El Sevilla era la mejor opción y no nos lo pensamos, cuando surgió, yo y mo familia decidimos venir aquí".

Además, durante la reciente concentración con la selección, Navas y Reguilón le han hablado maravillas de un equipo con el que ya trabaja: "Me han comentado que es un equipo muy familiar, muy unido, que me van a acoger muy bien porque todos se llevan muy bien, lo que lo hace todo más fácil. Sergio (Reguilón) me ha estado ayudando sobre la ciudad y el club y estoy muy agradecido a él. Voy a darlo todo por este equipo y espero que ganemos grandes cosas".