"El único plan de Sevillistas Unidos es apropiarse del Sevilla FC".

Con la mente puesta en la Supercopa de Europa del próximo 24 de septiembre, el presidente del Sevilla FC, José Castro, no quiso ahondar durante la presentación de Óscar en sus respuestas a Andrés Blazquez, consejero representante de Sevillistas Unidos 2020 y nuevo socio de Del Nido en el intento del ex presidente por volver al poder, que vertió graves acusaciones contra el actual máximo mandatario de la entidad.

Pero quien sí ha tomado voz en este asunto y ha atacado, a su vez, al llamado grupo de 'los americanos', es Accionistas Unidos, que aglutina en torno al 5% del capital y tendrá mucho que decir en la Junta General de Accionistas solicitada por Del Nido.

Según la citada plataforma de base, Sevillistas Unidos 2020 "no tiene proyecto" y recalca que "su único plan es apropiarse del Sevilla" y "hacer negocio", por lo que considera que la entidad corre un "gravísimo peligro" ante su posible desembarco de la mano de Del Nido. Además, se le acusa de vender humo con la construcción de un nuevo estadio y de falsear las cuentas al hablar de la deuda del club.

El comunicado completo es el siguiente:

"Tras las declaraciones en diversos medios de comunicación de Andrés Blázquez, portavoz de 777 Partners y (los americanos) y de José María del Nido Benavente, y consejero del Sevilla FC por el apoyo de los accionistas mayoritarios, queremos manifestar lo siguiente:

LA FALTA DE RIGOR DEL REPRESENTANTE DE 777 PARTNERS. Tres entrevistas a un portavoz de una entidad inversora han dejado claro que hay poca preparación y una falta de rigor impropia en una empresa seria y ética. Notas que descubren su falta de conocimiento:

Accionistas Unidos puso de manifiesto en la Junta General pasada que detrás de 777 Partners no hay solidez y la mayoría de las sociedades que la componen no tienen la mínima repercusión económica necesaria para afrontar una inversión como la compra del Sevilla FC. Muchas de sus sociedades tienen sus perfiles públicos abandonados o simplemente no existen.

Con respecto a la deuda del Sevilla FC, confunde deuda neta con deuda total. Los 198 millones de euros de deuda total que menciona es un dato propio que no podemos contrastar. ACCIONISTAS UNIDOS ya dijo, en la última Junta General de Accionistas, que observábamos un incremento de la deuda y que la deuda neta, según la ratio de la LFP, empeoraba pero se mantenía con desahogo financiero. Falta a la verdad cuando dice que la deuda neta del Sevilla FC es de 198 millones de euros, porque la deuda total se eleva, según las cuentas anuales a fecha de 30-6-19 a 162 millones y la deuda neta, según LFP, es negativa en -23 millones cuando el 30-6-18 era de -48 millones, por lo que ha empeorado en 25 millones de euros al cierre de la temporada 2018-2019.

En estos momentos habla de 12 millones de euros de inversión en acciones cuando en diciembre pasado eran 10 millones. Sus comparativas en cuanto a los costes de los estadios son erróneas. El precio de construcción del Wanda Metropolitano ha sido de 310 millones de euros y San Mamés de 186,5 millones.

777 PARTNERS NO TIENE PROYECTO. El proyecto de los americanos se basa en coger la presidencia y en la capacidad de acierto deportivo de Monchi y su contrato indefinido con el Sevilla FC, no con ellos. No tienen nada más que ofrecer. Lo de profesionalizar el Sevilla FC es el discurso recurrente, estético y falto de credibilidad cuando nuestra entidad está entre las más saneadas de la Liga y entre las ocho primeras de Europa en resultados deportivos. Accionistas Unidos viene diciendo desde 2017 que hay optimizar la labor de algunos departamentos (darle la vuelta total al departamento marketing, crear el departamento de branding, que no existe, para implantación de la marca y otras muchas posibilidades de mejoras especialmente en lo concerniente a la afición). 777 Partners sólo viene a hacer negocio y los intereses generales del Sevilla FC poco le importan.

NO TIENEN PRESIDENTE. Las palabras de Andrés Blázquez, portavoz de 777 Partners y de José María del Nido Benavente, dejan claro que no cuentan con un presidente para un proyecto deportivo y económico sin credibilidad alguna.

NO LOS LLAMEN SEVILLISTAS UNIDOS 2020 SL PORQUE SON 777 PARTNERS Y SU MATRIZ ES NUTMEG ADQUISITION UBICADA EN LA OPACIDAD QUE OFRECE DELAWARE (EEUU). Los que se hacen llamar Sevillistas Unidos 2020 SL no son sevillistas ni sienten como sevillistas, simplemente son inversores que ponen dinero en un proyecto deportivo para revenderlo y sacar beneficios. Pretenden especular con el patrimonio creado por los esfuerzos de todas las generaciones de sevillistas desde 1890.

EL ÚNICO PLAN ES APROPIARSE DEL SEVILLA FC. Estamos ante un gravísimo peligro porque unos extraños al sentimiento sevillista, 777 Partners, quieren comprar el paquete accionarial que le dé la mayoría al precio de 3.500 euros por acción*. La historia de nuestro Sevilla puede cambiar para siempre. Con esta operación de compra se apropiarían del Sevilla FC y nuestro club quedaría en una situación similar a la del Valencia CF, Español, Málaga... Estaríamos en manos de un único propietario que puede cambiar el escudo, los colores y hasta la ubicación del estadio.

*Que piensen los sevillistas que vendieron sus títulos entre 800 y 1.500 euros por acción quien se ha enriquecido con sus acciones, revendidas a 3.500 euros, que eran un patrimonio familiar histórico.

LA ESTABILIDAD LA DA LA AFICIÓN. Cualquier inversor, sea local o extraño al sentimiento sevillista, debe saber que en el Sevilla FC, el capital da la mayoría pero la estabilidad solo la aporta la afición.

ES EL MOMENTO DE LA MOVILIZACIÓN DE TODO EL SEVILLISMO. En nuestra historia ya hemos vividos hitos que la afición unida supero ante la incapacidad de distintos consejos de administración. Vuelve a llegar la hora de que agrupemos todas las acciones en el paquete del sevillismo de corazón, para que el Sevilla FC del futuro sea el mismo Sevilla que recibimos de nuestros abuelos y padres. Juntos conseguiremos cambiar las actitudes de los mayoritarios para siempre".