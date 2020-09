Corchia desvela una oferta de Grecia pero no descarta seguir en el Sevilla FC

Corchia revela una oferta de Grecia pero no descarta seguir en el Sevilla FC

La operación salida es un quebradero de cabeza para Monchi. Son cinco los futbolistas que se entrenan al margen del grupo, descartados por Lopetegui para el 'stage' que el Sevilla FC ha llevado a cabo en tierras alicantinas hasta este pasado viernes. Y todos ellos se agarran a su buen contrato, sin mostrar excesivas prisas por encontrar un nuevo destino. Es el caso de Sébastien Corchia que, al igual que ya expresara Roque Mesa, no descarta continuar en Nervión si no encuentra una alternativa que le convenza.

"Estaría abierto a un desafío, nuevo y emocionante, en un buen club. Pero si no llega la oferta adecuada, me quedaré en el Sevilla esta temporada. Es un equipo enorme con muchos grandes jugadores. Y si me quedo aquí, tengo muchas ganas de jugar al fútbol, ??luchar por un lugar en el equipo y trabajar duro para ayudar al equipo. Entonces, podré salir gratis el próximo verano", ha asegurado el francés en una entrevista con Fichajes.com, donde reveló, pese a todo, la existencia de una oferta del fútbol griego, aunque admitió que su gran deseo es volver a su país.

"Puedo confirmar que hay interés de un club importante en Grecia, pero, por supuesto, no puedo dar el nombre de este club. Sin embargo, diría que los dos escenarios más realistas en este momento son los siguientes: o volveré a Francia, o me quedaré en Sevilla para cumplir mi último año de contrato", explicó el lateral diestro.

Sea como fuere, Corchia, con contrato en vigor en el Sevilla FC hasta junio de 2021, tiene claro que será él quien decida su futuro: "Aún no he decidido nada. Mi agente trabaja en el mercado. Todavía hay tiempo durante esta ventana de transferencia y hubo cierto interés de diferentes clubes, diferentes ligas como la Ligue 1. Luego, escuché sobre un club importante en Grecia. También hablamos de Italia. La Serie A podría ser una liga interesante para mí. Lo más importante es que sienta que este es el proyecto perfecto para mí pero también para mi familia. Y para ser honesto, si me fuera de Sevilla ahora, probablemente preferiría volver a Francia. Pero estamos de acuerdo, debe ser para el proyecto correcto".

Por otro lado, el lateral diestro, tras dos infructuosas cesiones en el Benfica y el Espanyol, en las que ha vivido un calvario de lesiones, valoró su última campaña en el conjunto perico y cargó contra Machín: "Realmente fue una temporada muy agitada entre mi lesión y el largo parón relacionado con el coronavirus. Esto alargó mi fase de recuperación, por supuesto. También fue agitado con los camibos de entrenadores. Todo había empezado perfectamente para mí con esta cesión al Espanyol. Personalmente, tuve un buen comienzo allí con Gallego. Tuve buenas actuaciones y fui eficiente tanto en defensa como en ataque, como demuestran las estadísticas. Fue muy desafortunado para mí encontrar a Pablo Machín como entrenador porque, obviamente, él no quería usarme tanto como yo quería. Era exactamente igual que cuando era entrenador del Sevilla".

Pero Corchia no pierde la esperanza. Una vez recuperado, siente que a sus 29 años aún puede relanzar su carrera y alcanzar el nivel que demostró en el Lille y que hizo al club de Nervión pagar 5 millones de euros por su fichaje en 2017, con Óscar Arias al frente de la dirección deportiva. "Vuelvo al Sevilla tras un año cedido en el Espanyol y, de momento, estoy entrenando en el club. Me siento física y mentalmente en buena forma para esta nueva temporada. Estoy 100% listo para jugar. Soy optimista sobre el futuro ya que estoy en la mejor edad para un futbolista. Siento que puedo beneficiarme de mi gran experiencia en grandes campeonatos y en encuentros europeos. Quiero encontrar la consistencia y regularidad que tuve durante mi primera parte de la temporada en Sevilla y cuando jugué todos los partidos de la temporada en Francia, en el Lille", sentenció.