Bono: "Hemos visto a un gran Sevilla FC"

Seguro que no imaginaba Yassine Bono vivir un partido así en el Camp Nou. El Barcelona, como no puede ser de otro modo, tuvo sus ocasiones, pero lejos de ser un vendaval, el meta marroquí no tuvo demasiado trabajo, aunque tuvo que realizar un parada salvadora en el tramo final en un mano a mano ante Trincao.

"Hoy vimos un gran Sevilla. Entendimos el partido bien desde el principio y le jugamos de tú a tú a un muy buen equipo. Tuvimos ocasiones al igual que ellos, creo que es un resultado justo", analizó el meta marroquí en los medios oficiales del club, que resaltó la concentración de todos sus compañeros.

"El equipo hizo un gran trabajo defensivo. Contra el Barcelona siempre te encuentras huecos y tienes que intentar responder. En el segundo tiempo conseguimos mantener el resultado y hay que seguir trabajando", explicó.

Ahora, el cancerbero, como muchos de sus compañeros, se marchará con su selección, en la que también estarán En-Nesyry y un Munir que se estrena tras el cambio de normativa, pero Bono no cree que este paréntesis les pueda afectar: "Nuestro equipo pasó por peores momentos que un parón y siempre respondió, no hay problemas".