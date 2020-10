Carlos Fdez. Vs. Willian José: ¿Ha salido ganando el Sevilla o perdiendo?

¿Cuánto ha ganado o perdido al no cambiar a Carlos Fernández por Willian José? A.S.

La posibilidad de reforzar la delantera del Sevilla FC fue uno de los último retoques en los que trabajó Monchi durante la última jornada del mercado, algo que finalmente no se acabó produciendo por diversas cuestiones. En primer lugar, porque no era una prioridad ante los ojos del director deportivo sevillista, y en segundo porque ello estaba supeditada en cierta medida a que acabara saliendo el canterano Carlos Fernández.



En cambio, ninguno de los intereses que arribaron al Sánchez-Pizjuán por el delantero guzmareño acabaron de contentar al Sevilla FC, que no quería desprenderse del todo del ariete y que, junto a una cuantía importante, solicitaba incluir una opción de recompra por si lejos de Nervión acababa de explotar aún más, como ya evidenció en Granada el curso pasado.



Desechadas diversas opciones, al último día de mercado se llegó con la posibilida de que pudiera acabar recalando en la Real Sociedad en una operación a dos bandas en la que el brasileño Willian José acabaría recalando en el Sevilla FC en préstamo por una temporada. Sin embargo, los números no acabaron de cuadrarse y Willian José, además, se negó a salir cedido, siendo su intención la de hacerlo exclusivamente bajo un traspaso. Ante la negativa sevillista a ello, por tanto, todo se quedó tanto en Sevilla como en San Sebastian tal y como estaba.



Pese a ello, la pregunta ahora es qué habría ganado o perdido el Sevilla FC de Lopetegui con ese cambio. Una cuestión a la que la Inteligencia Artificial tiene respuesta. Para ello, ESTADIO Deportivo ha podido contar con la colaboración de Olocip, compañía internacional pionera en la aplicación de la Inteligencia Artificial en el deporte profesional.





La capacidad de Inteligencia Artificial de Olocip permite cualquier modificación en las variables, filtros, parámetros o criterios de búsqueda, así como la definición de variables personalizadas y adaptadas a cada entidad y su correspondiente inclusión en los modelos y en la solución predictiva TCT Scout. Los análisis personalizados de scouting y rendimiento, son elaborados mediante la aplicación de modelos predictivos propios de inteligencia artificial, complejos, transparentes y con base y rigor científico, fundamentados en la proyección de rendimiento futuro de los jugadores deseados en función de sus características propias y del club.

Por tanto, se podría decir que Carlos Fernández habría con la Real Sociedad entre diez y once goles sin contabilizar penaltis. Todo ello, si una vez oficializado el trueque hubiera jugado el cien por cien de los minutos como 'txuri urdin'. Si jugara el 70% de los minutos, anotaría aproximadamente entre siete y ocho goles. Es decir, unos números que se pueden traducir en un tanto cada 314 minutos; o lo que es lo mismo, un gol cada menos de cuatro partidos. En lo que respeta a las asistencias, habrían sido entre cuatro y cinco con el cien por cien de los minutos disputados en LaLiga; 2-3 con el 70% de los mismos.Más destacados habrían sido los números decomo sevillista. El brasileño habría anotadocon el Sevilla FC disputando el cien por cien de los minutos del campeonato doméstico. Entre nueve y diez tantos con un 70% de los minutos. Esto se traduce en un gol cada 230', es decir; un gol cada cada poco menos de tres partidos. En lo que a asistencias se refiere, el Willian José sevillista hubiera protagonizado entre tres y cuatro, jugándolo todo. 2-3, con un 70% de los minutos.Hay que dejar claro que se trata de un análisis predictivo a través de inteligencia artificial donde se contextualiza a los jugadores en su equipo de destino y no basado en equipo de origen. La IA es la única tecnología capaz de contextualizar a un jugador en un nuevo entorno (club, liga, entrenador, compañeros, sistema de juego, edad€).Otra forma de hacerse una idea de ello es a través de los datos de la pasada temporada, tal y como indica @StatsBomb.