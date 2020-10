La opción de compra de Maxime López

El joven centrocampista francés Maxime López ha acabado convirtiéndose en una de las grandes sorpresas del mercado de fichajes, cambiando en el epílogo del mercado de transferencias Francia por Italia. Sobre la bocina, el último día de mercado, Maxime López abandonó el Marsella para salir en préstamo al Sassuolo, después de que hubiera sido pretendido por el Sevilla FC durante meses.

Siendo uno de los objetivos de Monchi, la pandemia y las diferentes circunstancias económicas que se han venido dando en los últimos meses impidieron que sus caminos se acabaran cruzando, pese a haber sido varios los contactos entre las partes y haber intentado forzar el futbolista, incluso, el acercamiento, dejándole algún que otro guiño al Sevilla FC en redes sociales o habiendo hablado con algunos de los que hoy podrían haber sido sus compañeros de equipo.

Finalmente, no se dio el acuerdo y Maxime López quedó en un segundo plano para el Sevilla FC y para Monchi, quien, sin embargo, nunca se olvida de sus objetivos de cara a un futuro. Mientras tanto, el futbolista buscará protagonismo en el Sassuolo, donde ha recalado en calidad de cedido por una temporada, guardándose el conjunto italiano una opción de compra. Según L'Equipe, de entre uno y tres millones de euros, en base a objetivos.

La opción, además, se haría obligatoria si el futbolista, de tan sólo 22 años, acumula 20 partidos. Es decir, unas cifras bastante más bajas que las que se le presentó al Sevilla FC meses atrás, cuando el Olympique de Marsella trataba de venderlo por una cuantía ligeramente inferior a los diez millones de euros, buscándose un acuerdo en torno a los ocho kilos.

Junto a ello, Maxime López también ha explicado por qué se ha acabado decidiendo por el Sassuolo: "Hablé con el entrenador De Zerbi y después de 5 minutos quise venir aquíl. Es un gran entrenador, un gran táctico. No he escuchado nada más que buenas palabras de él aquí en Italia. Tengo bastantes amigos que juegan en este campeonato y me han dicho cosas buenas de él. Todo empezó el domingo, tuve contacto con Sassuolo. Jérémie (Boga) me llamó, me preguntó cómo iban las cosas, tomó noticias. Nos conocemos desde que teníamos 7 años. Jugó contra mí cuando éramos jóvenes. Me facilitó la elección de venir aquí".