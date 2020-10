Reunión del consejo para convocar la junta, que será ordinaria.

El futuro del Sevilla FC está en manos de la guerra de sillones abierta entre el presidente José Castro y el expresidente José María del Nido, quien ha solicitado una Junta General Extraordinaria de accionistas con la que pretende recuperar el poder de la entidad sevillista gracias a la ayuda del porcentaje accionarial en manos del fondo de inversión 777 Partners.

Un litigio que, por otro lado, se juega también en los juzgados, siendo varias las denuncias cruzadas entre una y otra facción enfrentada. Un futuro tan incierto como cercano que poco a poco comenzará a resolverse en los próximos días. Así, tal y como ha podido conocer ESTADIO Deportivo por fuentes de toda solvencia, la próxima semana se llevará a cabo una reunión del consejo de administración del Sevilla FC en la que se concretará la fecha en la que se va a convocar la junta.

Finalmente, salvo que la justicia determine lo contrario, se tratará de una Junta General Ordinaria, y no extraordinaria, como solicitaba Del Nido. En el seno de la entidad entienden que no existe una necesidad de convocar a los accionistas en dos ocasiones con menos de un mes de diferencia. Especialmente, en la situación de pandemia en la que vivimos hoy día. Los gastos económicos que ello acarrearía al club (mayores por las medidas contra el coronavirus) y la consecuente búsqueda de un ahorro para la entidad son otros de los aspectos tenidos en cuenta por la cúpula directiva del Sevilla FC para ello, según esgrimen.

El propio director general del Sevilla FC, José María Cruz, se ha referido públicamente a ello recientemente: "Yo creo que no tiene sentido. La Junta General Ordinaria se a va celebrar antes de final de año, como siempre. Y en una junta general ordinaria se puede debatir cualquier asunto. Para debatir los temas que José María quiere debatir no es necesario hacerlo en una junta extraordinaria. Si la junta ordinaria se va a celebrar pronto, tiene poco sentido hacer dos juntas cuando se puede hacer una. Estaba escuchando la radio, en Cataluña se cierran los bares, y todas las actividades, congresos, eventos... Si eso se aplicara hoy en Andalucía no se podría celebrar una Junta General, que no es un congreso pero tiene el mismo régimen. Si ya va a ser complicado organizar una Junta General, para que hacer dos si todo se puede hacer en una. Yo soy una persona muy práctica y lo que tienen que hacer es entender que el debate que haya se circunscriba a una sola junta".

Por tanto, el consejo de administración del Sevilla FC tiene previsto reunirse la próxima semana para convocar formalmente una junta ordinaria y dejar fijada ya la fecha, la cual está proyectada para el mes de diciembre, como suele ser habitual.

Pese a ello, Del Nido, en base a su paquete accionarial, podrá incluir en el orden del día de la citada junta ordinaria los puntos que estime oportunos. El expresidente, a través de un comunicado, ya señaló en su momento que considera "necesario un cambio en la dirección de la entidad para lograr una profesionalización de la gestión corporativa y financiera del club", de forma que "puedan dotar al área deportiva de las herramientas económicas necesarias para convertir al Sevilla FC en uno de los equipos punteros de la máxima competición europea, la Champions League, y en firme candidato al título de LaLiga Santander".



El Sevilla FC, en manos de la Justicia



No será la convocatoria de la junta lo único pendiente de resolverse en los próximos días, estando pendiente también la resolución del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Sevilla, en base a las medidas cautelares solicitadas por Castro a Del Nido en una vista oral celebrada días atrás. Una resolución que, según las fuentes consultadas por este diario, se espera que se conozca en un plazo de unos diez días, aproximadamente.

En concreto, Castro ha pedido a su antecesor, José María del Nido, una garantía de cinco millones de euros por el "perjuicio irreparable" que en su opinión supondrá la convocatoria de la junta extraordinaria de accionistas solicitada por el exdirigente para cambiar el actual consejo de administración.

ESTADIO Deportivo ha podido conocer también que no se trata éste del único asunto que se está resolviendo actualmente en los juzgados, existiendo otro pacto entre los Americanos (Sevillistas Unidos 2020) y el grupo representado por Castro que se encuentra en manos de un juzgado de Madrid.

En concreto, Castro y los suyos solicitan la vigencia del acuerdo alcanzado en su momento entre las partes, por el cual los Americanos no podrían acudir a la futura junta con una dirección de voto contraria a la del actual presidente. Un acuerdo que, según lo firmado en su momento, estaría vigente hasta el próximo mes de junio.

Sevillistas Unidos 2020, en cambio, entienden que ese pacto está ya más que roto por la otra parte, debido a que no se habría cumplido con diferentes aspectos del clausulado.

En cualquier caso, la resolución por parte de la justicia de ambas cuestiones debe resolverse antes de la realización de la Junta General de Accionistas del Sevilla FC, pues de ello dependerá también en gran medida el devenir de la misma y las diferentes estrategias a seguir por unos y otros hasta la celebración de la misma.