Cruz, sobre la guerra Castro-Del Nido: "Al final habrá un entendimiento por el bien del Sevilla"

José María Cruz, director general del Sevilla, habló largo y tendido en los micrófonos de Radio Sevilla acerca de la actual situación de la guerra accionaria abierta entre Pepe Castro y José María del Nido. Pese a la entidad del problema, el directivo sevillista se muestra optimista.

"A mí me inquieta la inestabilidad, porque creo que la estabilidad que hemos tenido durante tantos años ha sido una de las razones y las piezas clave para que hayamos tenido los éxitos que hemos tenido. Siempre abogaré por que haya entendimiento, consenso y cordura. Quiero ser optimista y quiero pensar que al final habrá un entendimiento por el bien del Sevilla", declaró.

Hay que recordar que si José María del Nido sigue dando pasos en su escalada hacia el poder (el expresidente ha solicitado formalmente la convocatoria de una Junta General Extraordinaria de Accionistas del club, que deberá llevarse a cabo en los próximos dos meses), el presidente José Castro intenta hacer valer el pacto de gobernabilidad por ocho años al que llegaron las partes meses atrás.

Si bien el pasado miércoles 7 de octubre tuvo lugar la vista oral del juicio por la denuncia de Castro a Del Nido por romper unilateralmente el citado pacto por la gobernabilidad del Sevilla FC, ESTADIO DEPORTIVO ha podido conocer por fuentes de sobrada solvencia un nuevo movimiento al respecto, como ha ido informando estos días. Se trataría de un nuevo entendimiento que costaría a las arcas del club diez millones de euros. Es decir, un nuevo reparto durante los tres próximos años con el que así intentar contentar a Del Nido y a los americanos, evitando su asalto al poder. Como contraprestación, Castro seguiría como presidente y Del Nido Carrasco como vicepresidente.

Respecto al desencuentro entre el Castro y Del Nido, Cruz señaló que: "Yo creo que el presidente, Castro, y José María del Nido hijo entienden que lo que se firmó es suficiente. Probablemente José María entiende que no es suficiente. Será lo que tengan que debatir. Ojalá sea ese el ámbito de debate y se pongan de acuerdo: si se mantiene el pacto o se ponen de acuerdo para modificarlo. Si lo modifican será buena señal porque se han puesto de acuerdo. Si se mantiene y José María no está cómodo con ese pacto, pues intentará cambiarlo en algún momento".

Al respecto, rechaza que la maniobra de José María del Nido se deba exclusivamente a razones económicas. "Yo estoy seguro de que ese movimiento no es en perjuicio del Sevilla, sino que es un movimiento para limar algún fleco que no quedó suficientemente atado. ¿Es un tema de dinero? No. Puede ser que en parte sea un tema de dinero, pues posiblemente, el dinero es importante. Pero no es un tema de dinero sólo, no es un tema de poder sólo, no es un tema personal sólo... Es una mezcla de un poquito de todo", consideró.

Por último, no cree que se vaya a celebrar la Junta Extraordinaria requerida por Del Nido: "Creo que no tiene sentido. La Junta General Ordinaria se a va celebrar antes de final de año, como siempre. Y en una Junta General Ordinaria se puede debatir cualquier asunto. Para debatir los temas que José María quiere debatir no es necesario hacerlo en una Junta Extraordinaria. Si la Junta Ordinaria se va a celebrar pronto, tiene poco sentido hacer dos juntas cuando se puede hacer una. Si ya va a ser complicado organizar una Junta General, para qué hacer dos si todo se puede hacer en una".