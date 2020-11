La visita de Reguilón al hotel del Sevilla en Londres para recordar "batallitas"

Sergio Reguilón ha estado solo una temporada en el Sevilla Fútbol Club pero ésta le ha servido para dar un salto en su carrera deportiva. Sin sitio en el Real Madrid de Zidane, el club de Nervión le dio la posibilidad de jugar al más alto nivel y de paso ganar la Europa League. Su temporada fue tal que además de llamar la atención del seleccionador Luis Enrique, donde ahora se ha hecho un hueco, también lo hizo de potentes clubes de la Premier League.

En esa lucha el Sevilla tenía poco que decir, pues al final el madrileño se marchó al Tottenham a cambio de 30 millones de euros y el Real Madrid se guardó una opción de recompra en las dos próximas temporadas. Pero pese a que Reguilón y el Sevilla separaron sus caminos, el lateral no se olvida del que fue su club el año pasado.

Así, en una entrevista para los micrófonos de Onda Cero, el lateral izquierdo ha reconocido lo mucho que le debe al club de Nervión en su carrera futbolística. "En Sevilla me han dado mucho más de lo que la gente piensa, en muchos sentidos. Va a tener siempre un hueco en mi corazón. De hecho he ganado con ellos un gran título europeo que eso va conmigo para siempre, más aún de la manera que lo ganamos y el año que fue... Ese recuerdo es imborrable, con todos los compañeros, toda la directiva y el staff técnico, fue maravilloso", recordaba.

Tanto es así que Reguilón desveló que fue a visitarlos al hotel de concentración hace unas semanas cuando jugaron contra el Chelsea en Londres: "Me lo pasé increíble. El vestuario es una gozada. No te puedo decir un gran amigo allí porque tengo tantos... Cuando fueron a jugar contra el Chelsea fui a verles al hotel y estuve allí con ellos, todos sentados en la mesa y me tiré una hora hablando con ellos, contándonos batallitas, recordando cosas...".

Por último, el lateral admitió también que intenta sacar tiempo para ver los partidos de sus excompañeros. "Cuando tengo tiempo suelo ver todos los partidos, los del Real Madrid, los del Sevilla y los de LaLiga", finalizó.