La nueva situación de Milik, un viejo objetivo de Monchi de nuevo a escena

En este nuevo escenario del fútbol, en el que hasta los más poderosos se han visto afectados por la crisis y las inversiones en fichajes han caído en picado, la habilidad de los directores deportivos para pescar las gangas que todos buscan se antoja crucial. Y en esas anda Monchi, siempre trabajando de cara al futuro.

Días atrás se apuntaba desde Francia que el responsable de la planificación del Sevilla FC ha vuelto a poner sus ojos en dos futbolistas que acaban contrato a final de temporada y que llevan en su agenda mucho tiempo: Florian Thauvin y Julian Draxler. En el caso del primero, incluso, no se descarta que el de San Fernando lance una ofensiva en enero para adelantarse a la competencia, como hiciera en su día para fichar por vez primera a Ivan Rakitic.

En la misma tesitura que ambos se encuentra Arkadiusz Milik, otro viejo objetivo de Monchi, que ya intentó sin éxito su fichaje en el verano de 2016. "El Sevilla FC es un gran club que juega en una competición fantástica. No escondo que la Liga española es mi opción preferida", llegó a decir por entonces el delantero polaco, que acabó firmando por el Nápoles a cambio de 32 millones de euros, con el aval de sus 47 goles en dos temporadas con el Ajax.

Después de cuatro temporadas en San Paolo, sin embargo, Milik buscó una salida el verano pasado y Monchi, que sigue guardando muy buenos informes de él, estuvo muy pendiente de su situación, si bien, como informó ED, la operación resultaba poco menos que imposible, pues el Nápoles se descolgó pidiendo 50 millones de euros por su traspaso. La intención inicial era financiar con ellos el fichaje de un sustituto, pero finalmente acabó llegando el nigeriano Osimhem a cambio de 70 kilos y el presidente 'azurro', el peculiar Aurelio De Laurentiis, se mantuvo firme, arriesgándose a ver marcha libre este próximo verano a un Milik que se ha negado a renovar y ni siquiera ha sido inscrito para esta temporada en la Serie A.

A sus 26 años, el futbolista natural de Tychy, por tanto, se entrena cada día sin más aliciente que esperar a que lleguen los parones de selecciones para poder jugar con Polonia, donde sigue siendo un fijo, y con la mente puesta en la Eurocopa. Pero para llegar en forma a esa cita, el delantero es consciente de que necesita agarrar ritmo de competición. Y por ello, podría buscar una salida en enero, colocándose de nuevo entre los interesados, según 'Calciomercato', un Sevilla FC que no pudo concretar en verano la llegada de ningún delantero, aunque estaba entre sus planes, y decidió darle una oportunidad a Carlos Fernández, lo que no ha atenuado el debate sobre la falta de gol del equipo.

En este sentido, la prensa italiana asegura que son muchos los clubes que se han puesto en contacto con el agente de Milik en las últimas horas, si bien se trata más por ahora de consultas para informarse de su situación que de intereses reales. Así, se afirma que es poco probable que la Juventus, que fue el club más interesado en verano, vuelva a la carga, después de apostar finalmente por el regreso de Morata. Por su parte, no se descarta a la Roma, una vía sin mucha fuerza, y también se habría interesado la Fiorentina, que no parece colmar las aspiraciones de Milik, al tiempo que el Inter de Milán, donde el polaco pasaría por ser suplente, ofrecería a jugadores como Vecino o Politano, lo que no convence a un Nápoles que tampoco desea reforzar a rivales directos en la Serie A.

En este punto, también ha salido a la palestra el interés del Ajax por repatriarle, si bien la intención del ariete de mejorar incluso su actual sueldo (2,5 millones por temporada), le aleja de Ámsterdam, cobrando fuerza en ese sentido la opción de una Premier League donde Tottenham y Everton estarían dispuestos a poner sobre la mesa 12 millones de euros, con el Newcastle también pendiente, siendo el Atlético de Madrid otro de los que preguntó en verano.

El Nápoles, por su parte, habría tasado ahora a su jugador en 15-20 millones (para Transfermarkt su valor real es de 27 kilos). Pero el Sevilla FC, tras el gran esfuerzo realizado el pasado verano, no parece en disposición de alcanzar esas cifras, por lo que 'Area.Napoli.it' asegura que los movimientos de Monchi van más encaminados a conocer la predisposición de Milik a aguantar otros seis meses sin jugar para salir a coste cero en junio, en cuyo caso cobraría fuerza la opción de que se le pudieran abrir las puertas del Sánchez-Pizjuán.