Sport1: Boateng, en conversaciones con el Sevilla FC.

El Sevilla Fútbol Club está cerca de desprenderse de Sergi Gómez. El central catalán ya tiene un acuerdo para firmar con el Espanyol hasta junio de 2024 y la operación podría cerrarse en las próximas horas. De esta forma, Lopetegui sólo contaría a partir de entonces con tres centrales (Koundé, Diego Carlos y Rekik) que podrían ser dos si finalmente llegan con una oferta importante por el zaguero francés.

Sea como fuere, el Sevilla FC debe buscar al menos un hombre para el centro de la zaga si no acaban saliendo el galo, y desde Alemania han situado a todo un campeón del Mundo como posible refuerzo del conjunto nervionense. Se trata de Jérôme Boateng, que a sus 32 años acabó contrato con el Bayern Múnich el pasado 30 de junio y sigue sin equipo.

Así, el diario germano Sport1 asegura que al central no le han faltado ofertas pero la única condición que pondría sería la de ir a un club que disputara la próxima edición de la Champions League. Equipos como la Lazio y la Fiorentina han llamado a su puerta pero los romanos competirán en la Europa League y los 'viola' ni siquiera disputarán competición europea. También ha rechazado la opción de una liga exótica como la de Qatar.

Este mismo medio desvela que Boateng quiere seguir compitiendo al más alto nivel y que por ello no ha dejado de entrenar durante sus vacaciones a la espera de encontrar un equipo que le satisfaga. Y ése podría ser el Sevilla FC, con el que según Sport1 se están manteniendo conversaciones. Pero no es el único, hay varios clubes que buscan centrales y entre ellos están el Manchester United, que no se conforma sólo con Varane, y el Real Madrid, que precisamente buscará un recambio para el francés.