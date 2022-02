Rekik, el 'talismán' del Sevilla: su nuevo apodo, retos y planes de futuro con o sin Koundé y Diego Carlos

Karim Rekik llegó al Sevilla FC en el verano de 2020 en silencio, como un jugador de rotación desconocido para muchos y que a priori aspiraba a tener muy pocos minutos, ya que Koundé y Diego Carlos nunca rotan, como demostraban los números de sus predecesores en esa posición: Sergi Gómez, Carriço, el denostado Gnagnon o incluso el polivalente Gudelj. Sin embargo, el neerlandés no ha parado de crecer y de ganar en confianza y en presencia a base de solvencia, solidez, esfuerzo, polivalencia y trabajo en silencio, alejado de esos focos que siempre alumbran a otros de sus compañeros pero rindiendo a un nivel tan alto, o aún más si cabe.

Con contrato en vigor hasta 2025, Rekik se siente importante en este Sevilla FC. Nota la confianza del club, del entrenador, de sus compañeros y de la afición. Y no necesita más, pero promete luchar por conseguirlo. Según los supersticiosos, con él en el campo crecen las posibilidades de victoria por su condición de talismán: aún no conoce la derrota en sus 15 encuentros en LaLiga 21/22, competición por la que tienen intención de luchar hasta el final, como ya dejó claro en la primera parte de su entrevista en ED, más centrada en la liberación que supuso para el equipo la victoria ante el Elche, para poner fin a la mala racha antes de afrontar el doble duelo en la Europa League contra el Dinamo de Zagreb, con la visita liguera al RCD Espanyol en medio y antes de cerrar el mes de febrero con el cuarto derbi de la temporada.

Contratado del Hertha de Berlín por sólo dos millones de euros, su nombre ya está inscrito en la larga lista de operaciones rentables de Monchi. Con 27 años, está en ese momento en el que su carrera ha entrado en esa fase de madurez que le permite poner en práctica todas las experiencias aprendidas en sus aventuras en las mejores ligas de Europa y afronta los mejores años de su trayectoria deportiva, sin parar de crecer y viendo aún lejos su techo. Todo este camino ascendente lo recorre con humildad, sin grandes pretensiones y plena concentración en el día a día, como no para de recalcar, tanto a la hora de hablar de la actualidad y los objetivos inmediatos del Sevilla FC, como en las respuestas al ser preguntado por ESTADIO Deportivo por sus retos por cumplir y planes de futuro, con o sin Koundé y Diego Carlos.



- Tiene sólo 27 años, pero ésta es su segunda temporada en España y tiene experiencia en las mejores ligas de Europa. En la Premier League de Inglaterra, con el Manchester City, Portsmouth y Blackburn Rovers; en la Bundesliga de Alemania con el Hertha de Berlín y en la Ligue 1 de Francia con el Olympique de Marsella; además de la Eredivisie de los Países Bajos, con PSV Eindhoven o Feyenoord de Rotterdam. ¿Qué ha aprendido de su paso por tantos campeonatos?

- He aprendido muchísimas cosas, no sólo como futbolista, con muchos estilos y diferentes formas de juegar, pero también a nivel humano y personal, con culturas e idiomas distintos. Creo que he aprendido muchísimo.

- ¿Qué diferencia resaltará de LaLiga española con respecto a la demás en las que ha jugado?

- Todo el mundo sabe que en España todos los jugadores son muy técnicos y rápidos. Todo el mundo maneja muy bien el balón. Aunque te enfrentes a un equipo que está en la parte de abajo de la clasificación, sabes que juega muy bien al fútbol y que el partido va a ser muy difícil. En otros países como Alemania son equipos más fuertes en lo físico, por ejemplo... Cada competición tiene aspectos que le hacen ser un poco diferente a los demás.

- Su posición natural a lo largo de su carrera es la central, pero en Sevilla casi todos le empezamos a conocer de lateral izquierdo, pues encontraba más minutos ahí que en el eje de la defensa.

- Me siento cómo en los dos puestos, pero no soy lateral, soy un central. He jugado toda mi vida ahí y ésa es mi posición. Pero... a ver, yo quiero jugar siempre. Si el equipo necesita que juegue en la izquierda, yo juego en la izquierda sin problemas, pero mi posición es la de central.

- Cuando un central juega de lateral, generalmente es en una versión muy defensiva, atento a su espalda y a no perder la posición. Lo sorprendente en Rekik es que, cuando le toca actuar en la banda, es un carrilero vertical, ofensivo y profundo que intentar llegar hasta el área.

- Sí, no me da miedo atacar porque me gusta tener el balón. También cuando juego como central, pero en la izquierda alguna veces tengo más balón que como central, entonces me gusta también. Sea donde sea, me siento bien.

- ¿Cómo es eso de compartir posición o competir con dos 'monstruos' como Koundé y Diego Carlos?

- Muy bien, es muy bueno para mí y para el equipo. Tenemos tres buenos centrales para dos puestos y eso ayuda al equipo y a nosotros mismos, porque (esa competencia) entre nosotros nos hacemos mejores también. Me siento muy bien jugando con ellos, son dos grandes jugadores y estoy feliz de poder trabajar en este equipo con dos centrales así.

- Son dos jugadores pretendidos por los mejores clubes de Europa. ¿Cuál es su opinión sobre ellos y sobre lo que pueda pasar en el futuro?

- Como digo, son dos defensas muy muy muy buenos. Es normal que otros equipos lo quieran y que se hable mucho de ellos para firmar por esos equipos. Esas cosas pasan cuando tienes una plantilla como ésta, con tantos jugadores buenos.

- Koundé y Diego Carlos son nombres mediáticos, pero ahí está Karim Rekik, que a base de trabajo y esfuerzo está rindiendo al mismo nivel que ellos dos. ¿Cómo de importante se siente en este Sevilla FC?

- Mucho. Como futbolista... (se toma unos segundos para pensar la respuesta) Mira, cuando llegué aquí, el equipo estaba jugando muy bien, pero todo el mundo me recibió muy bien, me enseñó la casa y eso me hizo mucho más fácil la adaptación. También me ayudaron con el idioma, puedo hablar con todo el mundo... Me siento muy bien, soy muy feliz aquí.

- ¿Cuáles son sus retos? ¿Dónde se ve de aquí a unos años?

- La verdad, por mi forma de ser no pienso en eso. Quiero jugar todos los partidos, quiero ganar todos los partidos y quiero jugar bien en todos los partidos. Ya está. Trabajo para esto día a día, en mi cabeza no está lo que va a pasar dentro de un año, está el ahora. Trabajo día a día. Quiero llegar lo más lejos posible en mí carrera, pero también llegar lejos con el Sevilla FC, porque ahora estoy aquí y estoy muy bien.

- Hay una estadística que dice que Rekik es el 'talismán' del Sevilla FC. En LaLiga ha jugado 15 partidos y el equipo no ha perdido ninguno. Y de los 22 entre todas las competiciones, sólo dos derrotas: en Salzburgo, en la Champions; y ante el Betis, en Copa. ¿Conocía el dato?

- He visto el dato en internet, pero no le doy importancia. Para mí, jugamos once jugadores y no sólo yo. Es un dato para mirarlo una vez y reírte, pero no me dice mucho.

- Pero siempre será mejor que sea 'talismán' a que el dato diga: 'Siempre que juega Rekik el Sevilla FC pierde de goleada'...

- (Risas) Claro, claro, es un dato muy bueno, pero no me dice mucho. Siempre quieres que el equipo gane, entonces es mejor ser talismán que lo contrario, pero ya está, te ríes cinco minutos, te alegras y ya a pensar en ganar el próximo partido.