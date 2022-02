Sevilla FC-West Ham: horarios para la ida y la vuelta.

El Sevilla Fútbol Club se medirá en los octavos de final de la Europa League al West Ham United inglés después del sorteo que ha deparado esta mañana la UEFA en Nyon. El partido de ida será en el Ramón Sánchez-Pizjuán y la vuelta en el London Stadium y ambos encuentros tienen ya horario fijado.

Así, el partido de ida, que se disputará el jueves 10 de marzo en el Ramón Sánchez-Pizjuán, comenzará a las 18:45 horas mientras que el partido de vuelta, en la capital inglesa, se jugará el jueves 17 de marzo a las 21:00 horas.

Monchi, director deportivo del Sevilla FC, analizó así el emparejamiento. "Los que han ido mirando a los posibles rivales, imagino que no querrían ni a Barcelona ni al Sevilla. No creo que a ellos les haya hecho tampoco mucha gracia. Es una buena eliminatoria, digna de la importancia que tiene ya la Europa League. Me viene a la mente la eliminatoria con el Tottenham con el doblete de Kanouté, que acabó suponiendo la segunda UEL. Arsenal, Chelsea... Hay recuerdos de partidos y eliminatorias del pasado. Todos son equipos importantes en Londres. Será una experiencia bonita, es la cuna del fútbol y servirá para medir nuestra capacidad de superación", añadió luego en los medios del Sevilla FC.

"Me gusta todo el equipo: Soucek, Fornals, Vlasik, Zouma, los porteros Fabianski y Aréola, el delantero Michail Antonio... Tienen muchas opciones diferentes y son muy fuertes en lo individual. Ya digo que es un equipo que se está construyendo muy bien y ahí está la clasificación de la Premier como prueba", manifestó Monchi, en su análisis al actual sexto clasificado de la liga inglesa.

"El West Ham es un equipo que está creciendo cada año más, que cuenta con jugadores de un nivel muy alto en lo individual y que nos va a poner las cosas muy complicadas. Nos va a exigir dar nuestra mejor versión, aún quedan 10 o 12 días antes del primer partido y a ver si podemos recuperar lesionados y tener más opciones", añadió.