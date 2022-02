Monchi analiza la plantilla del West Ham, su rival en la Europa League, y los motivos de la plaga de lesiones en el Sevilla

El director general deportivo asegura que era "uno de los dos cruces que habría evitado de haber podido" y espera recuperar efectivos antes del partido de ida de los 1/8 de final

El Sevilla FC se enfrentará al West Ham inglés en los octavos de final de la Europa League, según lo acontecido en el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza). Como en el doble duelo de diecisiseisavos ante el Dinamo de Zagreb, los de Julen Lopetegui volverán a jugar el partido de ida como local, el próximo 10 de marzo en el Ramón Sánchez-Pizjuán, y la vuelta fuera, el día 17 en el Olímpico de Londres.

Al director general deportivo del Sevilla FC, Monchi, no le ha gustado nada el emparejamiento con los británicos, uno de los dos equipos que habría sacado del bombo si le hubiesen dejado. "No creo que hayamos sido muy agraciados en el sorteo; de hecho, si me preguntas antes, el West Ham es uno de los dos posibles rivales que habría descartado junto al Olympique de Lyon", admitió en declaraciones a M+ Liga de Campeones.

"Los que han ido mirando a los posibles rivales, imagino que no querrían ni a Barcelona ni al Sevilla. No creo que a ellos les haya hecho tampoco mucha gracia. Es una buena eliminatoria, digna de la importancia que tiene ya la Europa League. Me viene a la mente la eliminatoria con el Tottenham con el doblete de Kanouté, que acabó suponiendo la segunda UEL. Arsenal, Chelsea€ Hay recuerdos de partidos y eliminatorias del pasado. Todos son equipos importantes en Londres. Será una experiencia bonita, es la cuna del fútbol y servirá para medir nuestra capacidad de superación", añadió luego en los medios del Sevilla FC.



" Me gusta todo el equipo: Soucek, Fornals, Vlasik, Zouma, los porteros Fabianski y Aréola, el delantero Michail Antonio... Tienen muchas opciones diferentes y son muy fuertes en lo individual. Ya digo que es un equipo que se está construyendo muy bien y ahí está la clasificación de la Premier como prueba", manifestó Monchi, en su análisis al actual sexto clasificado de la liga inglesa.

"El West Ham es un equipo que, que cuenta conen lo individual y que nos va a poner las cosas muy complicadas. Nos va a exigir dar nuestra mejor versión, aún quedan 10 o 12 días antes del primer partido y", añadió, preocupado por una plaga que no cesa y que se cobróel jueves ante el Dinamo con la dolencia muscular sufrida por

"Ha habido una mezcla, la tormenta perfecta. No ha habido más lesiones que otros años, pero se han unido al covid y han estado todas juntas. El covid es una enfermedad y tiene unas secuelas musculares. El 90% de la plantilla lo ha cogido. También ha habido lesiones por contusiones. Hay muchas lesiones con componentes que no podemos determinar. Cuando pierdes efectivos sobrecargas de partidos a los que están sanos y el riesgo de lesión es mayor. Alzo la voz en defensa de los preparadores físicos y de los servicios médicos. Hemos sido el equipo que menos lesiones ha tenido años atrás", explicó Monchi, en los medios del Sevilla FC, sobre las explicaciones ante tantos problemas físicos.

"No estoy preocupado a nivel metodológico ni estratégico de cómo se trabaja, estamos contentos y satisfechos con ellos. El fondo de armario ha demostrado que a pesar de tener tantas bajas el equipo sigue ahí. Es lo que se pretendía haciendo la plantilla tan amplia y dando argumentos suficientes para afrontar la temporada", añadía sobre las bajas de esta temporada en una declaraciones que hizo antes de conocer la baja de Diego Carlos y en las que se congratulaba del regreso de Navas, tres meses después. Eso sí, pedía tiempo para el capitán.

"Es bueno ir recuperando piezas y de la Jesús Navas es muy importante por nuestra forma de jugar, que condiciona mucho a los rivales por cómo juega. Esa ausencia la hemos notado. Jesús es un tipo que a todos nos representa. Ya ha tenido algunos minutos en diferentes partidos y creo que está entrando poco a poco y empieza a tener buenas sensaciones. Para que él rinda necesita los tiempos necesarios, necesita estar al cien por cien".